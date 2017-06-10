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"Долг Януковича": Украина подаст апелляцию до 23 июня
Лондонский суд продлил срок подачи апелляции на 14 дней, напомнили в Минфине.
Украина подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона по долговому спору Украины и РФ относительно еврооблигаций в 3 млрд долларов до 23 июня, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
"На заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017 года, судья Блэр продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней (с 9 июня 2017 по 23 июня 2017 года). Соответственно, Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот продленный срок", – говорится в сообщении.
Напомним, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долларов при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 г. Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако до того, как разгорелись ключевые события Революции достоинства, выделить успели только первый транш.
Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.
МВФ признал суверенный характер долга, но сохранил возможность продолжения финансирования Украины, несмотря на дефолт по этому долгу.
В декабре 2015 года украинское правительство ввело мораторий на выплату долга по указанным еврооблигациям.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, долг, апелляция, Янукович
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