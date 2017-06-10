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Компания Ахметова опустошает карманы украинцев слишком дорогим углем
Народный депутат Виктория Войцицкая в Facebook распространила пост эксперта по энергетике Андрея Геруса по поводу ценнобразования на уголь российских шахт ДТЭК.
“ДТЭК — Ваша жажда обогащения за счет каждого украинца вообще имеет границы???
Вы завозите в Украину собственно уголь из России по цене $95, когда такой же уголь:
— с доставкой в порты Балтии из России: $73.2
— из ЮАР с доставкой и перевалкой: $84.5
Сколько еще вы будете грабить Украину и украинцев?
Andriy Gerus пишет:
“Энергохолдинг ДТЭК закупает уголь со своего шахтоуправления “Обуховская” в Ростовской области России по цене $95 за тонну с учетом доставки на тепловые электростанции (ТЭС) Украины”, заявил и.а. гендиректора Д. Сахарук. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3027429
Цена российского угля с доставкой в порты Балтики составляет 73,2 долл.
Цена угля в ЮАР (Richards Bay) составляет 68 долл., доставка 10 долл, еще 6,5 долл перевалка. То есть Richards Bay+доставка+перевалка = 84,5 долл. То есть тоже было бы дешевле.
А в ДТЭК уголь, перевезенный из своих шахт в Ростовской области РФ на свои ТЭС в Луганске и Днепропетровске обл., имеет рыночную цену 95 долл.
Почему в России российский уголь стоит 73 долл, а для украинцев российский уголь от ДТЭК по 95 долл.? Почему на экспорт украинская э/э идет по 40 евро за МВт/ч, а украинцам по 45 евро? Бл*дські эти вопросы ...
Но давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Могли же сделать цену и 150 долл? Могли. А не сделали, потому что социальная ответственность, честность, прозрачность и забота о потребителях! Мыслите позитивно".
Источник: mariupol.tv
Теги: Донбасс, Ахметов , украинцы, уголь
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