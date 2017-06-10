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Лучше б дома сидели: россиян возмутило "гостеприимство" в Крыму
10.06.2017 18:30
Россиян, которые решили приехать в оккупированную Евпаторию на отдых, возмутило отношение жителей Крыма к туристам, отсутствие сервиса и высокие цены.
Свое недовольство гостеприимством крымчан россиянка выразила в соцсети "Вконтакте" в сообществе "Евпатория Подслушано и Подсмотрено".
"В пансионате "завтраки/обеды/ужины на выбор: котлета либо с гречей, либо с пшенкой! Мы на троих заплатили за 10 дней 60 тыс. рублей (27,5 тыс. грн). В магазинах одни хабалки, спасибо что не покусали. Пляжи грязные", – пишет она.
При этом россиянка заявила, что она вообще не хотела ехать в оккупированный Крым и вместо такого отдыха лучше бы сидела дома.
"Вы сколько лет жили за счет курортников? Мы столько лет платили налоги, чтоб вам сейчас российские деньги привалили? Приехали на отдых – лучше бы дома сидели", – резюмировала она.
Источник: obozrevatel.com
Теги: Донбасс, Крым, отдых, россияне
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