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Лучше б дома сидели: россиян возмутило "гостеприимство" в Крыму

10.06.2017 18:30
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Лучше б дома сидели: россиян возмутило "гостеприимство" в Крыму

Россиян, которые решили приехать в оккупированную Евпаторию на отдых, возмутило отношение жителей Крыма к туристам, отсутствие сервиса и высокие цены.

Свое недовольство гостеприимством крымчан россиянка выразила в соцсети "Вконтакте" в сообществе "Евпатория Подслушано и Подсмотрено".

"В пансионате "завтраки/обеды/ужины на выбор: котлета либо с гречей, либо с пшенкой! Мы на троих заплатили за 10 дней 60 тыс. рублей (27,5 тыс. грн). В магазинах одни хабалки, спасибо что не покусали. Пляжи грязные", – пишет она.

При этом россиянка заявила, что она вообще не хотела ехать в оккупированный Крым и вместо такого отдыха лучше бы сидела дома.

"Вы сколько лет жили за счет курортников? Мы столько лет платили налоги, чтоб вам сейчас российские деньги привалили? Приехали на отдых – лучше бы дома сидели", – резюмировала она.

Источник: obozrevatel.com



Теги: Донбасс, Крым, отдых, россияне
 
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