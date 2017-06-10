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Новые правила расчета субсидии: кто может остаться без скидки
В Украине продолжается перерасчет субсидий на неотопительный период. Местные органы соцзащиты не успевают вовремя назначить скидку, поэтому многим украинцам, отмечают в Минсоцполитики, приходят платежки без субсидии. Все, кому положена скидка, обещают назначить субсидии задним числом. Мы выяснили, как на размер скидки повлияет повышение минимальной зарплаты в этом году, кто может потерять субсидию и какие еще ждут сюрпризы в 2017-м.
В отопительный сезон украинцы получали скидки, которые рассчитаны с учетом доходов за 2015 год. К примеру, семья из трех человек с двумя минимальными зарплатами платила за коммуналку с субсидией не больше 267 гривен. При перерасчете субсидии будут учитывать доходы с апреля прошлого года по март этого года. Учитывая, что в начале этого года минимальная зарплата выросла в два раза, семье с двумя минималками летом придется платить за коммуналку не больше 375 гривен. Если этих средств хватит на оплату социальных нормативов коммунальный услуг не в отопительный сезон, субсидия такой семье не положена.
"Если обстоятельства в семье не изменились, если не появился за прошлый год безработный среди членов семьи, если количество прописанных в квартире человек не изменилось, если не было покупки на сумму от 50 тысяч гривен – перерасчет произведут органы социальной защиты самостоятельно", – пояснили на горячей линии правительства. Если же материальная ситуация в семье поменялась, субсидианты должны уведомить об этом органы социальной защиты.
Как отмечают в Минсоцполитики, если в платежке на оплату коммунальных услуг за май не учитывается субсидия, волноваться не стоит. "Скорее всего, местное управление социальной защиты населения из-за большого количества субсидиантов не успело обработать информацию – доходы за новый период, состав зарегистрированных лиц, перечень жилищно-коммунальных услуг и тарифы", – отмечают чиновники.
Пересмотрели нормативы в мае. Новый норматив – 5 кубометров газа на отопление квадратного метра (было 5,5 кубов). Прошлой зимой субсидия покрывала 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне "коммунальную скидку" будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии. По действующему тарифу – это еще 204 гривни.
В квартире такой же площади с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 гривен.
Сэкономленные деньги вернут в государственный бюджет. Переплату за воду, газ и электроэнергию (если их не используют для отопления) переносят на следующий месяц, а вот львиную часть переплаты за отопление просто списывают. Согласно постановлению Кабмина, до первого сентября субсидиантам, которые экономили, заплатят сумму, эквивалентную стоимости 100 кубометров газа или 150 кВт*час света (если дом отапливается электричеством).
К примеру, если семья, которой положено 385 кубов газа на отопление, сжигала 300 кубов газа, за отопительный сезон можно сэкономить голубого топлива примерно на 4000 гривен. 690 гривен им отдадут, а остальное – вернут в государственный бюджет. Для украинцев с электрическим котлом и большой переплатой полагается монетизация 150 кВт*час электроэнергии. По действующему тарифу это всего лишь 174 гривни.
Продолжительность отопительного сезона сократили. Украинцы, которые пользуются центральным отоплением, будут получать субсидии на тепло после решения органов местной власти о старте отопительного сезона. А вот тем, кто самостоятельно отапливает дом или квартиру, отопительный сезон сократили на один месяц. Если раньше субсидию начисляли с 1 октября по 30 апреля, уже в этом году скидку будут начислять с 15 октября по 15 апреля. Если начать топить раньше – за использованные на отопление кубометры газа или кВт*час электроэнергию придется платить самостоятельно.
В 2017-м субсидии получат 9 из 15 миллионов украинских семей, подсчитали в Минсоцполитики. Все они пройдут специальную верификацию Министерства финансов.
Оставить без субсидии могут по трем причинам:
Субсидиант скрывает часть дохода.
Субсидиант сделал покупку на сумму от 50 тысяч в течение 12 месяцев с момента получения "скидки".
Доход субсидианта значительно вырос.
С середины прошлого года, если трудоспособный член семьи официально не работает, при расчете субсидии, как заявил замминистра социальной политики Виталий Мущинин, будут учитывать его доход в размере двух прожиточных минимумов (на данный момент – 3200 гривен). Ранее для неработающего члена семьи считали доход в размере одного прожиточного минимума. Так, если семья из 4 трудоспособных человек имеет совокупный доход 10 тысяч гривен, но при этом один из членов семьи официально не работает, при начислении субсидии будет считать, что семья зарабатывает 13,2 тысяч гривен. То есть субсидия безработному положена на том же уровне, что и субсидия для украинца с минимальной зарплатой.
Источник: facenews.ua
Теги: Донбасс, субсидия, правила, скидка
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