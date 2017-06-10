Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Премьер объяснил, кто сможет выйти на пенсию в 60

10.06.2017 10:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Премьер объяснил, кто сможет выйти на пенсию в 60

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что после проведения пенсионной реформы украинцы при наличии 25-летнего стажа смогут выходить на пенсию в 60 лет.

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с региональными СМИ, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы предлагаем: 25 лет отработал, сделал накопления, выходишь на пенсию в 60 лет”, - сказал глава правительства.

 Одновременно он отметил, что в случае, если человек не будет иметь 25 лет стажа, но захочет уйти на пенсию в 60 лет, он сможет доплатить соответствующие взносы за время, которого не хватает, и идти на пенсию в 60. При этом Гройсман уточнил, что такая возможность “докупить стаж” будет только у тех, кому не будет хватать максимум два года стажа, но не более.

Источник: telegraf.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, пенсия, Гройсман
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх