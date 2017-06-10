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Премьер объяснил, кто сможет выйти на пенсию в 60
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что после проведения пенсионной реформы украинцы при наличии 25-летнего стажа смогут выходить на пенсию в 60 лет.
Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с региональными СМИ, сообщает корреспондент Укринформа.
“Мы предлагаем: 25 лет отработал, сделал накопления, выходишь на пенсию в 60 лет”, - сказал глава правительства.
Одновременно он отметил, что в случае, если человек не будет иметь 25 лет стажа, но захочет уйти на пенсию в 60 лет, он сможет доплатить соответствующие взносы за время, которого не хватает, и идти на пенсию в 60. При этом Гройсман уточнил, что такая возможность “докупить стаж” будет только у тех, кому не будет хватать максимум два года стажа, но не более.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, Гройсман
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