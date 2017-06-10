Украина до 23 июня оспорит решение суда по долгу перед Россией

10.06.2017 22:15

Украина подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией до 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В министерстве отмечают, что судья в деле относительно еврооблигаций на сумму $3 млрд, которые якобы были выпущены Украиной в декабря 2013 года и 100% которых было приобретено РФ, продлил срок подачи апелляции до 23 июня.

30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины принял решение о введении моратория на выплату долга РФ.

4 мая 2016 года президент Петр Порошенко одобрил отмену конечной даты действия моратория на выплату части государственного долга, установленной действующим законодательством (законопроект N3677). Документ предлагает отменить предельный срок действия временного моратория на выплаты по внешним коммерческим долгам, в том числе по "бондам Януковича", который истек 1 июля 2016 года.

27 мая 2016 года Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска компании The Law Debenture Trust Corporation доверительного управляющего, по которому Россией был предоставлен кредит в размере $3 млрд в декабре 2013 года. Интересы Украины представляет международная юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Украина в своих возражениях указывает, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. Среди причин - нарушение внутреннего законодательства при выпуске бумаг, а также давление со стороны РФ в течение 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, аннексия Крыма и военная агрессия в Донбассе.

29 марта 2017 года Высокий суд Лондона , одобрил рассмотрение иска России к Украине о евробондах на $3 млрд по ускоренной процедуре. Суд отверг все аргументы Украины. В том числе, со страны-агрессора сняты обвинения в политическом давлении на Украину. 26 мая суд в Лондоне отложил вынесение промежуточного решения по делу по еврооблигациям на сумму $3 млрд, выпущенных Украиной в декабря 2013 года ("долг Януковича").

Источник: liga.net