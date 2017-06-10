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В Украине 10-14 июня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
10 июня в Киеве сохранится высокая (4 класса) пожарная опасность.
В Украине 10-14 июня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "10-14 июня в Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Луганской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в Киеве 10 июня сохранится высокая (4 класса) пожарная опасность. Вместе с тем, по Киевской области 10-14 июня, кроме северных районов, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Граждан призывают придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.
Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве сегодня, 10 июня 2017 года.
Источник: dotb.dn.ua
Теги: Донбасс, пожар, опасность, чрезвычайная ситуация
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