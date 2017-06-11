Долги против субсидий. Кто кого?

11.06.2017 21:10

Правительство решило резко урезать субсидии. Люди судорожно пытаются за них бороться, надеясь, что проиграют не они, а кто-то другой…

С 1 мая в Украине вступили в силу новые правила назначения субсидий на жилищно-коммунальные услуги для населения. Одним из ключевых моментов новых правил является то, что новая субсидия на следующий период не может быть назначена, если у ее получателя есть долги за два и более месяца по оплате коммунальных услуг.

Сколько людей потеряют субсидии?

Население страны повсеместно сразу довольно сильно напряглось. Уже понятно, что новые правила, по сути, оставляют за бортом очень много людей, получавших жилищные субсидии по старым нормам. Вполне типичной картинкой, хорошо иллюстрирующей, что именно будет происходить, является ситуация в Дружковке. Дружковка в данном случае использована просто как пример. Во многих городах региона и страны, в общем и целом, ситуация примерно такая же…

В конце мая начальник Управления труда и социальной защиты населения Дружковки Галина Небогатикова, сообщила, что по состоянию на 1 мая 18 тысячам семей города были переназначены субсидии на лето нынешнего года. Этот список был отправлен на согласование в коммунальные службы города. Именно они и должны были обнаружить в нем должников, которые по новым правилам больше не имеют права на субсидию.

Итог этой работы, судя по всему, произвел неизгладимое впечатление на местные власти. «Мы прогнозируем, что из 18 тысяч нынешних субсидиантов, реально получат адресную помощь порядка 5 тысяч», - сообщил заместитель Дружковского городского головы Руслан Верещагин.

Нехитрый подсчет показывает, что субсидии лишатся примерно 70% получавших ее до этого.

Варианты без вариантов

Впрочем, как заявили чиновники, существует две возможности избежать лишения субсидии или быстро ее возобновить.

Первая банальна – быстрое погашение всех своих долгов. Вторая чуть более экзотическая – заключить с коммунальщиками договор о реструктуризации долгов. Обе возможности требуют документального подтверждения для возобновления выплат жилищных субсидий. Проще говоря, нужно принести справку об отсутствии долгов в управление социальной защиты из соответствующей коммунальной службы.

Примечательно, что те, кто попытался реструктуризировать свои долги внезапно обнаружили, что это, как правило, довольно проблематично. Нет, теоретически, это как бы возможно, но практически – не очень.

Пытаясь внести ясность в ситуацию, Министерство труда и социальной защиты населения дало официальные разъяснения по этому поводу. «Государство, предоставляя субсидии, дает возможность семье в течение года решить вопрос с накопленной в прошлом задолженностью за коммунальные услуги. Если семья за год не выплатила задолженность, она имеет возможность оформить договор реструктуризации долга с поставщиком услуги для автоматического продления субсидии на следующий год», – буквально говорится в официальном заявлении Минсоцполитики.

Но, как известно, иметь возможность, еще не значит ее реализовать…

В любом случае, исходя из разъяснения профильного министерства, существуют как бы две отдельные ситуации. Первая, когда семья впервые оформляет субсидию на услуги ЖКХ. В этом случае, действительно, имеющиеся коммунальные долги никак не могут повлиять на назначение субсидии. Если семья подходит по всем остальным критериям, субсидия будет назначена, не зависимо от размера долга.

Правда, здесь есть один интересный нюанс, который особо не афишируют. При первоначальном оформлении субсидии, семья должна подписать договор реструктуризации своих накопленных коммунальных долгов. В этом договоре она, по сути, признает свой долг (фактический отказ от претензий по качеству услуг и подтверждение факта его получения в полном объеме) и обязуется его полностью погасить в течение года.

Учитывая это, становится понятна следующая ситуация – с долгами субсидии не назначают (вернее не переназначают). Речь идет о том, что семья, получившая субсидии и взявшая на себя обязательство погасить все долги за год, тем не менее, их полностью не погасила. И теперь эти долги нужно оплатить или реструктуризировать.

Если есть чем, лучше заплатить

Как уже говорилось, для отказа в назначении субсидии достаточно иметь двухмесячный долг по оплате любой услуги (обычно самые большие проблемы возникают с отоплением и горячей водой, а также газом и электроэнергией, используемыми для отопления).

Далее, ситуация практически развивается так. Отдел социальной защиты населения сообщает члену семьи, на которого оформлена субсидия, что она не назначена. С этого момента у семьи есть два месяца для решения вопроса с долгами. Если это удается, то субсидия как бы продлевается задним числом с момента окончания предыдущей субсидии. Если нет, то нет.

«Человек должен самостоятельно принести нам справку из каждой коммунальной организации, что нет задолженности. Если человек решает вопрос о своем долге в течение двух месяцев со дня получения уведомления об отказе, то мы можем вернуться к назначению субсидии с мая. Если позже – то с месяца, когда заключены договоры о реструктуризации или погашены долги», – пояснила заместитель начальника городского управления труда и социальной защиты населения Краматорска Татьяна Игнатенко.

В принципе этот двухмесячный срок может продлить своим решением районная госадминистрация. Но это лишь в случае, если она найдет очень уважительные причины.

Уже здесь становится понятно, почему с повторной реструктуризацией долга за услуги ЖКХ у субсидиантов возникли определенные трудности. Коммунальщики явно отдают предпочтение погашению долгов, и время работает на них. Поэтому, те, кто имеет такую возможность, предпочитают не реструктуризировать, а все же погасить долги.

Переплата за коммунальные услуги (т.е., по сути, погашение долгов) началась сразу же, как стало известно о готовящемся нововведении. В этом смысле интересна статистика коммунальных платежей Донецкой области. Так за апрель нынешнего года (майских данных пока нет), за все коммунальные услуги, потребленные жителями региона, им было начислено 240,25 млн грн. А весь объем коммунальных платежей за апрель составил 341,4 млн грн. То есть переплата составила более 42% или 100 млн грн.

В тоже время было заключено лишь 2 тысячи договоров реструктуризации коммунальных долгов на общую сумму 9 млн грн. Как говорится, почувствуйте разницу. На каждую реструктуризированную гривну долгов приходится более 10 погашенных гривен.

Минус 2,5 миллиона субсидий

Во многом такая жесткость в отношении жилищных субсидий объясняется соответствующей государственной политикой. Как известно, в новом меморандуме с Международным валютным фондом правительство Украины взяло на себя обязательство сильно сократить количество украинских семей, получающих такие субсидии. «До конца июля 2017 года Украина обязуется пересмотреть систему коммунальных субсидий», - буквально говорится в документе.

Характер необходимых изменений вполне ясен. По мнению МВФ, в Украине субсидии на услуги ЖКХ получает слишком много людей и их количество нужно существенно уменьшить. В правительстве с этим согласились. «Сегодня коммунальные платежи не растут, а минимальная заработная плата растет. Поэтому доля людей в структуре оплаты коммунальных услуг увеличивается, а доля государства соответственно уменьшается», – заявил не так давно министр труда и социальной политики Андрей Рева.

По данным министра, в январе нынешнего года субсидии в Украине получали 7,5 млн украинских семей и еще 1,5 млн семей формально имели право, но не получали субсидий. «Мы прогнозируем, что к 1 января 2018 года субсидии будут получать около 5 млн украинских домохозяйств», - резюмировал министр. Таким образом, правительство планирует забрать 2,5 млн или примерно треть выдаваемых ранее субсидий в течение нынешнего года.

Уже понятно, что государственная политика в отношении предоставления жилищных субсидий будет и дальше ужесточаться. Об этом говорит, например, уже готовый к внесению в Верховную Раду законопроект министерства финансов «О верификации». Как известно, верификация социальных выплат была первым механизмом, к которому прибегло правительство, пытаясь сократить, в частности, объем выдаваемых субсидий.

Однако, пока использование этого механизма себя не оправдало. Согласно последним данным, по всей Украине в результате проведения нескольких волн верификаций было лишено субсидий на уплату услуг ЖКХ лишь около 7 тыс. семей. Правда, на данный момент еще около 165 тыс. семей проходят проверку, которая также может завершиться лишением субсидии. Как говорят специалисты Минфина, новый закон будет значительно эффективнее нынешнего. В том смысле, что он позволит лишить субсидий больше людей…

Также не вызывает сомнений и другое. Сокращение количества выдаваемых субсидий приведет к еще большему росту долгов населения за коммунальные услуги. А они и так не маленькие. Только в Донецкой области долг за электроэнергию на 1 мая составлял более 700 млн грн, за отопление и горячую воду – еще 656 млн грн, за газ – 642 млн грн. Долг по квартплате превышал 278 млн грн, а за холодную воду – 120 млн грн. И, наконец, за вывоз мусора долг был более 40 млн грн. И это при том, что три пятых населения Украины сейчас получает субсидии.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»