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ЄВРОПА СТАЛА БЛИЖЧОЮ: ПЕРШІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ВЖЕ ПОЇХАЛИ ЗА КОРДОН БЕЗ ВІЗ
Сьогодні, 11 червня, в Україні офіційно запрацював безвізовий режим з країнами Євросоюзу. Перші громадяни почали перетинати кордон ще вночі.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
За інформацією прикордонників, на даний момент черги у пунктах пропуску на кордоні з ЄС відсутні, адже у відомстві завчасно підготувались до збільшення пасажиро-траспортного потоку.
Скільки саме громадян України вже змогли скористатися безвізовим режимом, у Держприкордонслужбі не повідомляють. Проте, за інформацією міграційної служби, лише протягом травня понад 340 тисяч українців оформили закордонні паспорти.
Першими безвізовий режим для України відкрили вісім держав-членів Європейського союзу: Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія, Греція і Кіпр. Безвізовий в’їзд в ці держави дозволений тільки за біометричними паспортами починаючи з півночі за київським часом, повідомляє “Європейська правда”.
О першій годині ночі (по Києву) кордони для громадян України відкрили переважна більшість держав-членів ЄС і Шенгену: Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.
Найпізніше безвізовий режим запрацював у Португалії, о другій годині ночі за Києвом, оскільки ця країна живе за лондонським часовим поясом.
І, нарешті, серед держав-членів Шенгену, що знаходяться за межами ЄС, останньої стала Ісландія – о третій ночі.
Після цього в переліку територій, які відкривають безвіз для українців в ніч на 11 червня, залишилася тільки Гренландія (цей острів є автономною частиною Данії, він не є частиною ні ЄС, ні Шенгену, але скасує візи разом з материковою Данією). У портах Гренландії безвіз буде запускався з третьої години ночі (східне узбережжя) до шостої ранку (військова база Thule на західному узбережжі острова).
Теги: Донбасс, Европа, пограничники, безвизовый режим
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