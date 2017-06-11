"Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля

11.06.2017 17:50

Оккупационный режим России в молдавском Приднестровье потерпит крах, как и все остальные сепаратистские формирования, включая аннексированный Крым и отдельные территории украинского Донбасса.

Об этом заявил политолог, журналист Виталий Портников в своей статье для "Крым. Реалии".

В частности, он обратил внимание на раздражение верхушки российского правительства (а именно вице-премьер-министра Дмитрия Рогозина) из-за публикации доклада кишиневского Института эффективной политики о способах восстановления территориальной целостности Молдовы, который в Москве сочли провокацией.

По словам Портникова, в ликвидации Приднестровья и искоренении сепаратизма в Молдове заинтересован даже нынешний президент страны, ставленник России Игорь Додон.:

"Доклад молдавских аналитиков четко показывает, что особых возможностей для сохранения оккупационного режима в Приднестровье у России нет, и лучше бы ей убраться подобру-поздорову без потери репутации — чем потом уходить с позором. Приднестровский проект себя исчерпал", — пишет журналист.

Кроме того, он уверен, что подобная участь ожидает и все остальные оккупационные резервации России, организованные ее экс-президентами Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, а также нынешним главой страны-агрессора Владимиром Путиным.

"Сколько шовинистической веревочке не виться — конец будет", — резюмировал Портников.

Источник: facenews.ua