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Леонід Парфьонов: Тільки від суспільства залежить, коли лібералізм стане його частиною
Ліберальна ідея так і не змогла прижитись на пост-радянській території. Головна причина цьому – люди не готові жити інакше, ніж їхні діди і прадіди.
Про це розповів режисер, журналіст, телеведучий Леонід Парфьонов у ефірі програми «HARD з Влащенко» (в ефірі о 19:10 – 19:50) на телеканалі ZIK. «Усе залежить від людей. Можливо колись стануть актуальними ідеї лібералізму, але не зараз. Суспільство не витягнуло уроків з історії, не зрозуміло, як безславно рухнув соціалістичний режим. Мало хто усвідомлює, що треба вчитись на помилках. Ще менше думає про себе, своє життя, свободу і можливості. Я завжди наголошую на тому, що не треба надіятись на державу і владу, а лише на власні сили. Так виховується особистість», – переконаний режисер.
Різниця між радянським минулим і вільним сьогоденням у тому, що у звичайних громадян є більше можливостей для самореалізації, додає Леонід Парфьонов. «У нас більше свободи, ніж за радянщини. Багато людей самостійно себе реалізували. Вони самі протоптали кар’єрний шлях і створили бізнес. Ці люди інтелігентні, освічені. Вони заробили гроші, навчались, навчали своїх дітей і живуть у вільному, відкритому світі. Хоч, частенько палиці в колеса могла сунути держава. Я знаю таких прикладів безліч, у моїй країні це мільйони», – розповідає російський журналіст. З іншої сторони, додає телеведучий, у Росії, нажаль, нема об’єднаного руху. Нема і політичних інститутів, діючих законів, не існує ЗМІ, як сила четвертої влади. Громадянське суспільство, яке визначатиме ідеї, цінності і не буде боятися суспільства – також у державі відсутнє.
Источник: pl.com.ua
Теги: Донбасс, режиссер, общество, либералы
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