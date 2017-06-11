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На Донбассе растет число украинских заложников, а пособники террористов массово выходят на свободу
Количество заложников на территории оккупированных районов Донбасса за последние месяцы значительно увеличилось. Как сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, происходит это за счет ареста местных жителей, которых «хватают и сажают за проукраинскую позицию».
В то же время, по ее словам, выходят из-под стражи, в том числе досрочно по «закону Савченко», люди, осужденные за преступления против государства и пособничество террористам и оккупантам.
«Список тех, кого требует ОРДЛО, еженедельно становится короче, так как некоторые преступники, отбыв наказание, выходят на свободу. Еженедельно освобождается 1−2 человека, а у нас же еще „самые гуманные суды в мире“, которые оправдывают „министров республик“, ибо стали „министрами“, бедолаги, под дулом автоматов. Под этими судами нет активистов, им наплевать на войну в Донбассе… По реформе судебной системы не голосуют целые фракции, которые, типа, борются за освобождение заложников „на редутах“», — заявила Геращенко.
Она также раскрыла позицию членов миссии ОБСЕ на Донбассе в вопросе освобождения заложников.
«Особая боль — это позиция ОБСЕ, которые над процессом, поговорили о заложниках раз в две недели, отметили „прогресс“, потому что поговорили без драки, и снова разъехались пить кофе домой… Кстати, вы слышали хоть одно публичное заявление представителей ОБСЕ, например, по Игорю Козловскому? Или до сих пор не освобожденным из Донецкого СИЗО подросткам? Я — нет», — отметил парламентарий.
Как сообщалось ранее, боевики приговорили ученого-религиоведа с мировым именем Игоря Козловского к двум года и восьми месяцам лишения свободы. Его уже отправили в Никитовскую исправительную колонию № 87 в Горловке.
Кроме того, стало известно об аресте боевиками в Донецке украинского журналиста, писавшего под псевдонимом Станислав Васин.
Источник: fakty.ua
Теги: Донбасс, заложники, Геращенко, террористы
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