Нацбанк нарастил свои чистые валютные резервы до $5 млрд

11.06.2017 16:10

Чистые валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в мае выросли на $347 млн (7,5%), а с начала года — на $751 млн (17,8%) — до $4,98 млрд., сообщает регулятор на официальном сайте.

Валовые валютные резервы НБУ (с учетом заемных средств, прежде всего, у МВФ) в мае выросли на $434 млн (+ 2,5%), а с начала года — на $2,07 млрд (+ 13,3%) — до $17,6 млрд.

В мае чистая покупка валюты составила $521,2 млн. Средства из резервов НБУ в мае были направлены на платежи по обслуживанию и погашению валютного госдолга. Еще $71,8 млн было направлено на платежи в пользу Международного валютного фонда.

Международные резервы Украины, по предварительным данным, на 1 июня составили $17,617 млрд (в эквиваленте).

Чистые международные резервы — та часть денежной базы, которая обеспечена золотом и конвертируемой валютой. Она растет, если регулятор покупает валюту на межбанковском рынке для поддержки курса.

Источник: delo.ua