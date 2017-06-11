- Почему в Украине годами откладывают перепись населения 11:30
- Дефіцит зовнішньої торгівлі України скоротився на 11%11:10
- Более 600 украинцев уже воспользовались безвизом11:00
- На Донбассе растет число украинских заложников, а пособники террористов массово выходят на свободу10:30
- Порошенко: С ЕС идут переговоры об отмене платы за роуминг10:10
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- На смену ГАИ: в Украине начинает работать дорожная полиция09:30
- Леонід Парфьонов: Тільки від суспільства залежить, коли лібералізм стане його частиною08:10
- В Крыму более полугода удерживают "ошибочно задержанного" гражданина Украины – адвокат07:50
- Україна оскаржить рішення щодо «боргу Януковича» до 23 червня — Мінфін07:30
Почему в Украине годами откладывают перепись населения
После 2001 года каждая новая власть медлит с проведением всеукраинской переписи населения.
Как уточнил политический эксперт Александр Радчук, в последний раз масштабный социолого-демографический аудит проводился в 2001 году, по его результатам количество украинцев достигало 48,5 миллионов.
«Процедура переписи населения переносилась четырежды. Последний раз – в 2016 году, уже после событий Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Следующая перепись при самом оптимистичном сценарии состоится в 2020 году», — отметил специалист.
По его словам, на неофициальном уровне министры указывают на невозможность проведения переписи из-за нехватки средств.
«В правительстве посоветовали органам госстатистики использовать программно-технические средства, закупленные для обработки материалов всеукраинской переписи населения, для выполнения текущих задач. Это означает, что еще три года власти планируют использовать устаревшие статистические данные для принятия ответственных решений. В частности, речь и об успехе реформ. Более сложной ситуация выглядит, учитывая медицинскую и пенсионную реформы», — рассуждает политолог.
Эксперт добавил, что, по предварительным подсчетам вице-премьера, процедура переписи будет стоить около миллиарда гривен из госбюджета.
«Пока в правительстве будут искать средства, Госстат готовится проводить большое выборочное исследование. В данной ситуации есть две позиции. С одной стороны, детальная всеукраинская перепись может дать наиболее полную демографическую картину и возможность подробно показать динамику миграции населения как внутри страны, так и за рубеж. С другой стороны, а есть ли смысл в таких исследованиях, учитывая войну на Донбассе и Крым, который остается под оккупацией», — анализирует Радчук.
Эксперт предположил, что за отсрочкой процедуры всеукраинской переписи может стоять политический подтекст.
«Война и экономический кризис усилили миграционные тенденции, существенно изменили демографическую ситуацию, повлияли на здоровье украинцев, продолжительность жизни, рождаемость», — подчеркнул политический эксперт.
На его взгляд, прежде всего, перепись может продемонстрировать серьезные кризисные явления в регионах, селах и малых городах.
«Экономически активное население пытается во что бы ни стало выехать из сельской местности, а пожилые люди часто доживают годы в нищете. Поэтому вопрос объединения общин, успешное проведение децентрализации и админреформы может быть под серьезной угрозой», — считает он.
По словам политолога, риск для власти в том, что перепись может выявить истинные масштабы войны и ее последствий.
«Если в 2001 году демографический перекос в сторону увеличения женской части населения составлял чуть менее 3 миллионов человек, то сейчас ситуация может быть значительно тревожнее», — констатировал Радчук.
Также, как считает специалист, перепись населения важна с учетом проведения пенсионной реформы.
«Прежде всего, речь об установлении предела налоговой нагрузки на работающих украинцев. Планирование расходов на социальные нужды также невозможно без учета социально-демографических показателей», — отметил политолог.
«Но наиболее тревожным в этой ситуации выглядит то, что социологи еще до проведения переписи отмечают: следует ожидать шокирующих результатов. Прежде всего, в части существенного сокращения численности населения по сравнению с 2001 годом», — резюмировал Александр Радчук.
Источник: news.eizvestia.com
Теги: Украина, Донбасс, перепись населения, демография
- Стало известно при каких условиях возможны выборы на Донбассе
- Битва за Донбасс: чего хочет Украина
- Главрь "ДНР" Захарченко ставит ультиматум Киеву
- Мнение: отмена выборов на подконтрольной Украине территории Донбасса - предательство
- Тимошенко — электоральный фаворит на западе и в центре
- Порошенко рассказал сенаторам США, чем обернутся для Кремля "фантазии боевиков"
- Сергей Зарецкий рассказал, во сколько обойдется ремонт северодонецкого стадиона «Химик»09:10
- На Луганщине будет создан уникальный центр разминирования08:50
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Российские наемники в «ДНР» и «ЛНР» уклоняются от участия в боевых действиях — ГУР21:50
- В “ЛНР” закрываются все предприятия, но есть бизнес, который набирает обороты21:30
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения20:50
- Павел Жебривский: нужно время, чтобы Донбасс поддержал курс на НАТО20:28
- В православном храме в Мариуполе стартуют бесплатные уроки английского19:50
- Военные на передовой в Приазовье получили солнечные батареи19:11
- Вакарчук о дорогах на Луганщине: «Высокие гости сюда на вертолетах летают, а надо, чтобы они тоже на машинах ехали»18:50
- Почему в Украине годами откладывают перепись населения 11:30
- Дефіцит зовнішньої торгівлі України скоротився на 11%11:10
- Более 600 украинцев уже воспользовались безвизом11:00
- Стрекоза, превращенная учеными в киборга, совершила свой первый "управляемый" полет10:50
- Samsung представила "панорамный" монитор формата 32:910:40
- На Донбассе растет число украинских заложников, а пособники террористов массово выходят на свободу10:30
- "Машина времени" собрала аншлаг на запорожской "Славутич Арене"10:20
- Порошенко: С ЕС идут переговоры об отмене платы за роуминг10:10
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- Умер первый исполнитель роли Бэтмена09:45
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
- Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья11:30
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко