Порошенко: С ЕС идут переговоры об отмене платы за роуминг

11.06.2017 10:10

Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за роуминг. Об этом сообщил во время выступления на Европейской площади в Киеве по случаю введения безвизового режима с ЕС президент Украины Петр Порошенко.

"Мы открываем относительно недорогое железнодорожное сообщение, удешевляем авиаперелеты, привлекаем лоукосты. В моих переговорах с руководством Евросоюза и с лидером стран-членов мы начали борьбу за отмену платы за роуминг для украинцев на территории Европейского союза", - заявил он.

Также Порошенко сообщил, что 4 млн украинцев уже получили биометрические паспорта и очередь желающих их получить не уменьшается.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) готовит меры по уменьшению платы за услуги международного роуминга.

Источник: news.liga.net