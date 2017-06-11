Порошенко: Украина навсегда уходит от советского прошлого

11.06.2017 16:30

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что со вступлением в силу безвизового режима со странами ЕС у Украины есть больше аргументов для перспективы членства в Европейском Союзе.

"Хочу сказать: чем больше прогресс, который мы демонстрируем на пути реформ, тем больше аргументов у меня и украинского народа появляется для того, чтобы дать Украине и перспективу членства в ЕС. Ведь Украина является европейской страной в соответствии с 49-й статьей Римского статута", - сказал П.Порошенко в своем совместном выступлении с президентом Словакии Андреем Киской на пограничном пункте пропуска "Ужгород" (Закарпатская обл.) в воскресенье.

Глава украинского государства также добавил, что Украина "навсегда уходит от советского прошлого" и "возвращается в европейскую семью". "Уже больше 4 млн украинцев имеют биометрические паспорта, они больше не нуждаются в каких-то визах, бумажной волоките, сборах, очередях и это увеличивает ценность украинского паспорта", - сказал П.Порошенко.

В свою очередь, А.Киска поздравил украинцев с безвизовым режимом с ЕС.

"За этим днем стоит много усилий и большая усердная работа. Украина выполнила свои обещания, то же самое сделал ЕС. Так и должно быть, каждый должен выполнять свои обещания", - сказал президент Словакии.

А.Киска призвал Украину не прекращать реформы и двигать дальше на этом пути.

Источник: telegraf.com.ua