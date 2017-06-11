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Украинцы могут остаться без пенсий: в Кабмине сделали тревожное предупреждение
Если в Украине не будет проведена пенсионная реформа, то через три-пять лет Пенсионный фонд станет абсолютным банкротом. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.
"Правда в том, что Пенсионный фонд имеет растущий дефицит. Сейчас это более 140 млрд грн — больше чем образование, наука, культура вместе взятые. Это больше оборонного бюджета. Поэтому система несовершенна", — отметил он, добавив, что ее изменения крайне необходимы.
Премьер также заверил, что реформа предусматривает только восстановление социальной справедливости, но никак не повышение пенсионного возраста. В частности, избежать "уравниловки" Кабмин предлагает путем повышения минимального трудового стажа до 25 лет, что вполне реально для постоянно работающего человека.
"Даже если вы начали работать в 25 лет, до 50 лет у вас уже будут эти 25 лет стажа. А на пенсию будут выходить в 60 лет", — успокоил Гройсман.
Источник: facenews.ua
Теги: Украина, Донбасс, Кабинет министров, пенсии
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