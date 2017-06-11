Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Україна оскаржить рішення щодо «боргу Януковича» до 23 червня — Мінфін

11.06.2017 07:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Україна оскаржить рішення щодо «боргу Януковича» до 23 червня — Мінфін

Україна подасть апеляцію на рішення Високого суду Лондона за борговим спору України та РФ щодо єврооблігацій в $ 3 млрд до 23 червня. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

«На засіданні, яке відбулося в англійському суді 26 травня 2017 року, суддя Блер продовжив термін подачі апеляції України на 14 днів (з 9 червня 2017 по 23 червня 2017 року). Відповідно, Україна подасть документи щодо апеляційного оскарження в цей продовжений термін», — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 26 травня Високий суд Лондона відклав винесення рішення за позовом України, яка просить продовжити призупинення виконання судового рішення від 29 березня щодо спору з РФ про єврооблігації на $ 3 млрд до завершення розгляду апеляційної скарги.

Источник: vectornews.net



Теги: Украина, Донбасс, долг, Янукович
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх