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Україна оскаржить рішення щодо «боргу Януковича» до 23 червня — Мінфін
Україна подасть апеляцію на рішення Високого суду Лондона за борговим спору України та РФ щодо єврооблігацій в $ 3 млрд до 23 червня. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
«На засіданні, яке відбулося в англійському суді 26 травня 2017 року, суддя Блер продовжив термін подачі апеляції України на 14 днів (з 9 червня 2017 по 23 червня 2017 року). Відповідно, Україна подасть документи щодо апеляційного оскарження в цей продовжений термін», — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 26 травня Високий суд Лондона відклав винесення рішення за позовом України, яка просить продовжити призупинення виконання судового рішення від 29 березня щодо спору з РФ про єврооблігації на $ 3 млрд до завершення розгляду апеляційної скарги.
Источник: vectornews.net
Теги: Украина, Донбасс, долг, Янукович
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- Україна оскаржить рішення щодо «боргу Януковича» до 23 червня — Мінфін07:30
- Украина до 23 июня оспорит решение суда по долгу перед Россией22:15
- Российские наемники в «ДНР» и «ЛНР» уклоняются от участия в боевых действиях — ГУР21:50
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- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения20:50
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