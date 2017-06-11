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Война избавила Украину от проблемы дотационных шахт, — волонтер
Война на Донбассе избавила Украину от серьезного и болезненного решения о ликвидации шахт, который рано или поздно приходилось бы принимать.
Такое мнение выразил известный волонтер Роман Доник.
«Англия избавилась от шахт болезненно, но очень давно. У нас же это все приняло вообще ужасные какие-то формы. У нас два региона во многом жили на дотации», — заявил Доник, отметив, что от дотационных отраслей пришлось бы со временем избавляться. При этом бы возник вопрос о том, как адаптировать людей к новым условиям.
«Есть четкое понимание: того Донбасса, который был, уже никогда не будет. Даже если сюда придут инвесторы. Инвесторы не будут вкладывать деньги в убыточные шахты. Того Донбасса, который помнят, уже никогда не будет», — говорит волонтер в интервью «Апострофу».
В то же время Доник обращает внимание на другую серьезную проблему – дальнейшая судьба идеологических сторонников «ДНР» и «ЛНР», которые живут на оккупированных территориях.
«Куда будут деваться эти люди, я тоже не знаю. Мне бы хотелось, чтобы у них вообще забрали право голоса. В идеале – и вовсе выселили в Россию или еще куда», — говорит волонтер, отмечая, однако, что от принятия столь кардинального шага Украину будет сдерживать Европа.
Источник: pl.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, дотации, шахты
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