Последние новости раздела
- Чтобы не лишиться безвиза: украинцам дали несколько важных советов10:10
- Алкоголь за кермом: як по-новому каратимуть водіїв?10:00
- ВМЕСТО РОССИЙСКИХ СОЦСЕТЕЙ УКРАИНЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОЖИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ В NIMSES09:25
- Украинцев ждет рекордно дорогой отопительный сезон09:12
- Известный украинский ведущий решил эмигрировать в Канаду09:03
- Порошенко рассказал, когда Украина станет членом Евросоюза09:00
- Украинская звезда сделала заявление о своей секс-ориентации (ВИДЕО)08:53
- СКОЛЬКО ДЕНЕГ БРАТЬ С СОБОЙ В ЕВРОПУ?08:23
- В Кабміні анонсували запуск потягу Київ-Краків07:55
- Стало відомо, коли українці помиряться з росіянами07:30
Алкоголь за кермом: як по-новому каратимуть водіїв?
12.06.2017 10:00
Відомо, що вже минає рік, як в Україні підвищили штрафи за їзду в п’яному стані.
Однак проблема залишається колишньою, зазначають юристи, пише avtovod.
Днями ініціативна група у Верховній Раді розглянула кілька пропозицій:
— ввести градацію санкцій: щоб людина з вмістом алкоголю в крові 2,50 проміле несла більш жорстке покарання, ніж водій, у якого виявили, наприклад, 0,3 проміле.
— Підняти алкогольний поріг з 0,2 до 0,5 проміле.
— Дозволити раптові перевірки і стимулювати поліціянтів до них.
— Впровадити «пункти тверезості»: правоохоронці зупиняють машини і перевіряють водіїв.
— Карати страховкою.
— Змінити терміни штрафів: пропонується збільшити термін накладення стягнення з 3 до 6 місяців.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, алкоголь, водитель, наказание
Читайте также:
- В Донецкой области целый город ездил "под мухой"
- С начала года в Мариуполе задержано более тысячи нетрезвых водителей
- Пьяный водитель попал сразу под три статьи
- В Донецкой области полиция задержала пьяного водителя с оружием в машине (ФОТО)
- Сотрудники ГАИ погонялись за пьяным водителем (ВИДЕО)
- Пока все празднуют, гаишники выходят на охоту
- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон18:50
- Боевики обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода из гранатометов15:52
- В Луганской области выделят более 220 млн гривен на развитие агропромышленного комплекса15:38
- В Рубежном отмечают безвиз автопробегом15:10
- Чтобы не лишиться безвиза: украинцам дали несколько важных советов10:10
- Алкоголь за кермом: як по-новому каратимуть водіїв?10:00
- Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков09:53
- Фініки захищають від найстрашнішої хвороби09:43
- Золотая формула: сколько нужно есть, спать и загорать, чтобы сохранить здоровье09:35
- ВМЕСТО РОССИЙСКИХ СОЦСЕТЕЙ УКРАИНЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОЖИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ В NIMSES09:25
- Украинцев ждет рекордно дорогой отопительный сезон09:12
- Известный украинский ведущий решил эмигрировать в Канаду09:03
- Порошенко рассказал, когда Украина станет членом Евросоюза09:00
- Украинская звезда сделала заявление о своей секс-ориентации (ВИДЕО)08:53
- Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков09:53
- Фініки захищають від найстрашнішої хвороби09:43
- Золотая формула: сколько нужно есть, спать и загорать, чтобы сохранить здоровье09:35
- Почему стоит развивать воображение и как это сделать?08:38
- Выбросьте из своего лексикона эти слова и понаблюдайте, как меняется ваша жизнь!08:12
- Знаки Зодиака, у которых тяжелая судьба07:47
- Вредны ли суши для здоровья? Ответ найден, и он вам не понравится…06:51
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше