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Алкоголь за кермом: як по-новому каратимуть водіїв?

12.06.2017 10:00
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Алкоголь за кермом: як по-новому каратимуть водіїв?

Відомо, що вже минає рік, як в Україні підвищили штрафи за їзду в п’яному стані.

Однак проблема залишається колишньою, зазначають юристи, пише avtovod.

Днями ініціативна група у Верховній Раді розглянула кілька пропозицій:

— ввести градацію санкцій: щоб людина з вмістом алкоголю в крові 2,50 проміле несла більш жорстке покарання, ніж водій, у якого виявили, наприклад, 0,3 проміле.

— Підняти алкогольний поріг з 0,2 до 0,5 проміле.

— Дозволити раптові перевірки і стимулювати поліціянтів до них.

— Впровадити «пункти тверезості»: правоохоронці зупиняють машини і перевіряють водіїв.

— Карати страховкою.

— Змінити терміни штрафів: пропонується збільшити термін накладення стягнення з 3 до 6 місяців.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, алкоголь, водитель, наказание
 
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