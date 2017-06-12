Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Експерт розповів, чого українцям чекати від протестів в РФ (відео)

12.06.2017 20:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Експерт розповів, чого українцям чекати від протестів в РФ (відео)

В Україні за протестами в Росії з задоволенням спостерігають, але ілюзій будувати не потрібно

Таку думку висловив політичний експерт Юрій Романенко.

“Для українців вся ця ситуація вказує на одне: ми не повинні занадто сильно турбуватися цими протестами, так як хто б не прийшов до влади в Росії, характер імперських амбіцій не зміниться”, – зазначив експерт.

За його словами, українці повинні робити все, щоб вирішити питання власної стійкості.

Романенко додав, що Навальний виглядає як лідер, який здатний мобілізувати людей. Це фігура, яка активно просувається в якості можливої ​​альтернативи Путіну.

“Однак не виключено, що він є однією з креатур Кремля, оскільки дивно, як йому вдається так довго вести політичну активність в гіперцентралізірованій Росії”, – міркує політолог.

Ромененков підкреслив, що нові фігури необхідні в російській політиці, для того, щоб каналізувати процеси невдоволення суспільства. І Навальний з цим непогано справляється.

Джерело: Politeka



Теги: Украина, Россия, Донбасс, протест, безвизовый режим
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх