Експерт розповів, чого українцям чекати від протестів в РФ (відео)

12.06.2017 20:38

В Україні за протестами в Росії з задоволенням спостерігають, але ілюзій будувати не потрібно

Таку думку висловив політичний експерт Юрій Романенко.

“Для українців вся ця ситуація вказує на одне: ми не повинні занадто сильно турбуватися цими протестами, так як хто б не прийшов до влади в Росії, характер імперських амбіцій не зміниться”, – зазначив експерт.

За його словами, українці повинні робити все, щоб вирішити питання власної стійкості.

Романенко додав, що Навальний виглядає як лідер, який здатний мобілізувати людей. Це фігура, яка активно просувається в якості можливої ​​альтернативи Путіну.

“Однак не виключено, що він є однією з креатур Кремля, оскільки дивно, як йому вдається так довго вести політичну активність в гіперцентралізірованій Росії”, – міркує політолог.

Ромененков підкреслив, що нові фігури необхідні в російській політиці, для того, щоб каналізувати процеси невдоволення суспільства. І Навальний з цим непогано справляється.

Джерело: Politeka