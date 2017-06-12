- В начале недели в Украине будет прохладно и дождливо11:40
- ГРОЙСМАН: ПЕНСИОННЫЙ ФОНД МОЖЕТ ОБАНКРОТИТЬСЯ11:30
- Война на Донбассе: раскрыта новая тактика боевиков11:15
- В Мариуполе на детей спустили бойцовских собак 11:05
- Как зарабатывают в оккупированном Луганске: раскрыты схемы10:40
- Российские танки опять обстреляли жилсектор Авдеевки, разрушены три дома. ВИДЕО. 10:30
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз10:20
- Чтобы не лишиться безвиза: украинцам дали несколько важных советов10:10
- Алкоголь за кермом: як по-новому каратимуть водіїв?10:00
- ВМЕСТО РОССИЙСКИХ СОЦСЕТЕЙ УКРАИНЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОЖИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ В NIMSES09:25
ГРОЙСМАН: ПЕНСИОННЫЙ ФОНД МОЖЕТ ОБАНКРОТИТЬСЯ
Премьер-министр Украины считает, что через 5 лет Пенсионный фонд может полностью обанкротиться, если не будет активно внедряться пенсионная реформа.
Также председатель правительства говорит, что закон о пенсионной реформе уже полностью готов. При этом Гройсман рассказал, что Кабинет министров не будет повышать пенсионный возраст, как этого требует МВФ. Данную позицию у международных партнеров удалось отстоять.
Пенсионная реформа является одним из ключевых требования МВФ для того, чтобы фонд продолжил программу поддержки нашей страны. На данный момент дефицит Пенсионного фонда превышает 5 миллиардов гривен, что может существенно повлиять на стабильность нашей страны. Эксперты дано рекомендуют Киеву повысить пенсионный возраст, но данная инициатива вызывает резкую общественную критику.
Вместо повышения пенсионного возраста парламентарии решили повысить необходимый для получения пенсии размер стажа. Планку будут увеличивать постепенно, с 2018 по 2028 год. После того, как реформа полностью завершится, для получения пенсии будет необходимо 35 лет стажа. При наличии стажа от 12 до 25 лет можно будет выйти на пенсию в 63 года. Также можно «купить» несколько лет стажа, если заплатить определенную сумму.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, банкротство, пенсионный фонд, Гройсман
- Курс валют на сегодня, 2 июля
- Европа даст 17 миллионов евро для помощи переселенцам
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- Более четверти краматорчан перебиваются случайными заработками
- Голодающим в Донецке "чернобыльцам" принесли первую жертву
- Курс НБУ на 21 марта: доллар подешевел, евровалюта стала дороже
- Война на Донбассе: раскрыта новая тактика боевиков11:15
- В Мариуполе на детей спустили бойцовских собак 11:05
- Как зарабатывают в оккупированном Луганске: раскрыты схемы10:40
- Российские танки опять обстреляли жилсектор Авдеевки, разрушены три дома. ВИДЕО. 10:30
- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- В начале недели в Украине будет прохладно и дождливо11:40
- ГРОЙСМАН: ПЕНСИОННЫЙ ФОНД МОЖЕТ ОБАНКРОТИТЬСЯ11:30
- Война на Донбассе: раскрыта новая тактика боевиков11:15
- В Мариуполе на детей спустили бойцовских собак 11:05
- В США назревает большое соглашение по ужесточению санкций против РФ10:50
- Как зарабатывают в оккупированном Луганске: раскрыты схемы10:40
- В течение ближайших недель на валютном рынке произойдет кое-что интересное10:35
- Российские танки опять обстреляли жилсектор Авдеевки, разрушены три дома. ВИДЕО. 10:30
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз10:20
- Чтобы не лишиться безвиза: украинцам дали несколько важных советов10:10
- Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков09:53
- Фініки захищають від найстрашнішої хвороби09:43
- Золотая формула: сколько нужно есть, спать и загорать, чтобы сохранить здоровье09:35
- Почему стоит развивать воображение и как это сделать?08:38
- Выбросьте из своего лексикона эти слова и понаблюдайте, как меняется ваша жизнь!08:12
- Знаки Зодиака, у которых тяжелая судьба07:47
- Вредны ли суши для здоровья? Ответ найден, и он вам не понравится…06:51
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше