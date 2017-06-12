ГРОЙСМАН: ПЕНСИОННЫЙ ФОНД МОЖЕТ ОБАНКРОТИТЬСЯ

12.06.2017 11:30

Премьер-министр Украины считает, что через 5 лет Пенсионный фонд может полностью обанкротиться, если не будет активно внедряться пенсионная реформа.





Также председатель правительства говорит, что закон о пенсионной реформе уже полностью готов. При этом Гройсман рассказал, что Кабинет министров не будет повышать пенсионный возраст, как этого требует МВФ. Данную позицию у международных партнеров удалось отстоять.



Пенсионная реформа является одним из ключевых требования МВФ для того, чтобы фонд продолжил программу поддержки нашей страны. На данный момент дефицит Пенсионного фонда превышает 5 миллиардов гривен, что может существенно повлиять на стабильность нашей страны. Эксперты дано рекомендуют Киеву повысить пенсионный возраст, но данная инициатива вызывает резкую общественную критику.



Вместо повышения пенсионного возраста парламентарии решили повысить необходимый для получения пенсии размер стажа. Планку будут увеличивать постепенно, с 2018 по 2028 год. После того, как реформа полностью завершится, для получения пенсии будет необходимо 35 лет стажа. При наличии стажа от 12 до 25 лет можно будет выйти на пенсию в 63 года. Также можно «купить» несколько лет стажа, если заплатить определенную сумму.

Источник: http://zi.dn.ua