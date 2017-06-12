Эксперт об отмене госрегулирования цен: Будет дикий рынок

12.06.2017 14:15

Отмена в Украине Кабмином госрегулирования цен приведет к периодическому спекулятивному росту цен на отдельные товары и увеличит сезонное колебание их стоимости.

Такое мнение в комментарии ГолосUA высказал экономист Всеволод Степанюк.

«Сейчас это будет дикий рынок, время от времени будут случаться спекуляции на тех или иных продуктах и, думаю, что колебания цен на продукты будут большими, чем они были до этого… Фактически государство расписалось в том, что оно не в состоянии управлять своей экономикой, не в состоянии влиять на рынок каким-либо образом», - сказал экономист, добавив, что росту цен, в частности способствует монополизация в ряде сегментов рынка.

В то же время, Всеволод Степанюк отметил, что цены на товары повседневного спроса фактически не регулировались Кабмином.

«В последние 3-4 года особого госрегулирования у нас не существовало. Не было интервенций из Госрезерва, которые бы преследовали цель сбить цену. Устанавливались только минимальные цены на тот же сахар, а товары повседневного спроса у нас уже и так не регулировались. При этом те методы государственного регулирования, которые у нас были: снижение торговой наценки, рентабельность производителя создавали коррупционные потоки для проверяющих, чтобы они не вникали в схемы, благодаря которым обходились данные методы регулирования», - говорит эксперт.

При этом Степанюк считает, что функцию регулятора мог бы потенциально выполнять Антимонопольный комитет, однако у него, по мнению экономиста, недостаточно полномочий для этого.

Напомним, в июне 2017 года правительство отменило государственное регулирование цен на продукты. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Источник: http://from-ua.com