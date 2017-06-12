Кабмин отменил обязательную отработку студентов-медиков после окончания вуза

12.06.2017 20:15

Кабинет министров Украины отменил обязательное трудоустройство студентов-медиков, которые учились за счет средств государственного бюджета, после окончания высшего учебного заведения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 31 мая.

"Обязательное трудоустройство для остальных студентов было отменено еще в прошлом году, однако именно трудоустройство студентов-медиков оставили в связи с позицией профильных учреждений. Теперь и студенты-медики могут распоряжаться собой после выпуска и реализовать свое конституционное право на свободный выбор места дальнейшей работы", – цитирует пресс-служба министра образования и науки Лилию Гриневич.

Согласно сообщению, решение было принято в связи с изменениями в законодательстве. Так, ранее были отменены нормы относительно обязательности трудоустройства выпускников вузов.

До этого студенты, которые учились по государственному заказу, должны были отработать три года на том предприятии, куда их направит учебное заведение по распределению.

В случае, если выпускник не хотел работать, ему предоставлялось право возместить деньги за обучение. Отработка контролировалась финансовой инспекцией.

Источник: http://www.segodnya.ua