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Как зарабатывают в оккупированном Луганске: раскрыты схемы
Стало известно о самых популярных схемах заработка, которые придумали предприимчивые жители «ЛНР»
Так, в связи с катастрофической ситуацией, которая сложилась на территории оккупированного Донбасса, все больше жителей ищут новые способы заработать средства к существованию.
К примеру, в последнее время, все большее количество граждан, в не зависимости от возраста, пытаются попасть на бюджет в местные ВУЗы. Таким образом, они могут рассчитывать на получение стипендии. Ее размер редко превышает 1,5 тысячи рублей, однако для многих местных жителей это существенная прибавка.
Схема поступления на бюджет ради стипендии работает первые полгода, до сессии. Затем такого «студента» отчисляют за неуспеваемость. Однако, поступать на первый курс можно бесконечное число раз, чем и пользуются находчивые жители.
Также огромной популярностью на Донбассе пользуются мошеннические схемы всевозможных видов. Чаще всего мошенники используют схемы по закупке продуктов со стопроцентной предоплатой; покупке и ввозе лекарств с территории законной Украины, и более габаритные вещи вроде бытовой техники.
В таких случаях деньги и покупателей берутся вперед, а затем мошенник исчезает вместе с деньгами и товаром.
Одна из самых ходовых услуг в новых реалиях Донбасса является оформление всевозможных документов. Доверенности, новые паспорта по возрасту и вклеивание фотографий, свидетельства о рождении и смерти украинского образца. В связи с тем, что наличие украинского паспорта может позволить претендовать на социальные выплаты, за их оформлением выстраиваются очереди.
Politeka.net с ссылкой на источник.
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, АТО
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