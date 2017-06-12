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НАЦБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ИНФЛЯЦИЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЫШЕ ОЖИДАЕМОЙ
12.06.2017 14:59
В НБУ говорят, что показатели инфляции в это могут вырасти относительно составленных прогнозов. Напомним, что прогнозный показатель – 9,1%.
Данное заявление было сделано на основе данных, предоставленных Государственной статистической службой. В мае 2017 года инфляция на территории Украины выросла на 1,3% и сейчас составляет 13,5 %.
Также специалисты отмечают, что инфляция за год и за месяц оказалась выше, чем ожидалась. Это можно объяснить тем, что цены на сырые продукты возрастают, а также усиливается влияние разного рода административных факторов.
Правда, влияние фундаментальных факторов оказалось существенно ниже, чем ожидалось.
Правда, ценовые индексы производителей в мае стали замедляться и достигли 27,1% за год. В первую очередь, это произошло за счет уменьшения роста цен на металлические руды и продукцию металлургического производства.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, гривня, инфляция
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