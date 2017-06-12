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ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ НА ДОНБАССЕ ХОТЯТ НАЗВАТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ

12.06.2017 15:30
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ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ НА ДОНБАССЕ ХОТЯТ НАЗВАТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ

Если ситуация не изменится, в области объявят чрезвычайную ситуацию

После обстрела насосной станции Южнодонбасского водопровода ремонтные работы проводить невозможно, поскольку никто не гарантирует безопасность ремонтной бригаде. Только что специалисты КП «Вода Донбасса» в сопровождении ОБСЕ осматривают объем работ.

Пока что без воды остаются 14 годов и почти 60 поселков. В том числе Покровск, Мирноград, Доброполье, Родинское и прилегающие села. Сейчас без центрального водоснабжения 382 тысячи человек.

В населенных пунктах, которые получали воду от Южнодонбасского водопровода, организован бесплатный подвоз из резервных скважин.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский заявил, что если ситуация не изменится в ближайшее время, то рассматривается вопрос объявления в Донецкой области чрезвычайной ситуации.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, вода, чрезвычайная ситуация
 
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