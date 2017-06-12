Перший день безвіза: скільки насправді виїхало українців

12.06.2017 17:40

У перший день роботи безвіза очікування про наплив бажаючих ним скористатися не виправдалися

Про це йдеться в статті «Перший день безвіза: що вимагали від українців на кордоні і чому не всіх пустили в ЄС».

Автори статті відзначають, що думка про те, що з моменту введення безвіза на кордоні буде наплив бажаючих ним скористатися, була дуже популярною. Підстав так думати було чимало. Наприклад, шалений ажіотаж на біометричні паспорти і стометрові черги біля відділень ГМС і “Паспортного сервісу”. Саме до величезного напливу людей всі ці дні готувалися українські та європейські прикордонники.

Насправді потік людей через кордон майже не змінився. У матеріалі також пояснюється, що офіційні дані прикордонної служби про те, що кордон з ЄС перетнули понад 60 тисяч українців – це стандартна цифра для літнього вихідного дня. За інформацією авторів статті, майже у всіх тих, хто 11 червня перетнув кордон з ЄС, є в паспорті віза або дійсний дозвіл на проживання – громадяни, які в’їхали в Євросоюз без візи, склали менше 3% потоку.

Джерело: https://politeka.net з посыланням на Європейська правда