- Порошенко своею подписью одобрил важный закон об оружии13:40
- Укрзалізниця запускає потяги до Варни і Відня13:18
- Пустят ли в Европу жителей Крыма, ДНР и ЛНР13:05
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»12:55
- Нова дорожня поліція буде стояти на старих постах ДАІ12:45
- В Днепре поезд налетел на трамвай с пассажирами: есть погибшие и раненые. ВИДЕО12:30
- Водоснабжение пяти районов Донецкой области осуществляется почасово из резерва и путем подвоза – ГСЧС12:17
- Посол объяснил, как вести себя на границе12:10
- Украинский паспорт вошел в тридцатку самых влиятельных в мире11:50
- В начале недели в Украине будет прохладно и дождливо11:40
Порошенко своею подписью одобрил важный закон об оружии
Главой украинского государства Петром Порошенко был подписан закон «О внесении изменений к статье 201 Уголовного кодекса Украины о криминализации контрабанды частей огнестрельного оружия». Как передает replyua.net, соответствующая информация опубликована на официальном портале Верховной Рады Украины.
Отмечается, что этот закон дополняет Криминальный кодекс Украины положением о привлечении к ответственности за перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или же с сокрытием от таможенного контроля частей огнестрельного нарезного оружия. С сегодняшнего дня злоумышленники, которые намереваются незаконно провезти в Украину части огнестрельного нарезного оружия, могут оказаться за решеткой на срок от 3 до 7 лет.
Ранее Сергей Князев, глава Национальной полиции Украины, в интервью журналистам отметил, что принять закон, который разрешает свободное использование гражданами оружия, можно будет после окончания военных действий на Донбассе. «Я бы сейчас не стал рисковать. Нужно сначала закончить войну, общество успокоится, кипяток осядет и тогда будем принимать решение», - сказал он. Высокопоставленный чиновник уверен, что для граждан оружие должно быть строго учтено.
Теги: Донбасс, закон, оружие, Порошенко
- Прощай, оружие?
- В Донецкой области милиция не уследила за оружием
- Пресс-конференция "Правого сектора": "Мы отказались от масок и оружия. Остался лишь огнемёт" (ВИДЕО)
- Охранники будут бить и подглядывать
- Украинский парламент отменил налог на пенсии
- Стабильности нет: террористы в Донбассе захватили аэродром (ВИДЕО)
- Пустят ли в Европу жителей Крыма, ДНР и ЛНР13:05
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»12:55
- Водоснабжение пяти районов Донецкой области осуществляется почасово из резерва и путем подвоза – ГСЧС12:17
- Война на Донбассе: раскрыта новая тактика боевиков11:15
- В Мариуполе на детей спустили бойцовских собак 11:05
- Как зарабатывают в оккупированном Луганске: раскрыты схемы10:40
- Российские танки опять обстреляли жилсектор Авдеевки, разрушены три дома. ВИДЕО. 10:30
- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- Порошенко своею подписью одобрил важный закон об оружии13:40
- Астроном: Внеземную жизнь найдут в ближайшие десятилетия13:28
- Укрзалізниця запускає потяги до Варни і Відня13:18
- Пустят ли в Европу жителей Крыма, ДНР и ЛНР13:05
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»12:55
- Нова дорожня поліція буде стояти на старих постах ДАІ12:45
- В Днепре поезд налетел на трамвай с пассажирами: есть погибшие и раненые. ВИДЕО12:30
- Водоснабжение пяти районов Донецкой области осуществляется почасово из резерва и путем подвоза – ГСЧС12:17
- Посол объяснил, как вести себя на границе12:10
- Украинский паспорт вошел в тридцатку самых влиятельных в мире11:50
- Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков09:53
- Фініки захищають від найстрашнішої хвороби09:43
- Золотая формула: сколько нужно есть, спать и загорать, чтобы сохранить здоровье09:35
- Почему стоит развивать воображение и как это сделать?08:38
- Выбросьте из своего лексикона эти слова и понаблюдайте, как меняется ваша жизнь!08:12
- Знаки Зодиака, у которых тяжелая судьба07:47
- Вредны ли суши для здоровья? Ответ найден, и он вам не понравится…06:51
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить
- "ДНР" накрывает экологическая катастрофа