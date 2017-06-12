Порошенко своею подписью одобрил важный закон об оружии

12.06.2017 13:40

Главой украинского государства Петром Порошенко был подписан закон «О внесении изменений к статье 201 Уголовного кодекса Украины о криминализации контрабанды частей огнестрельного оружия». Как передает replyua.net, соответствующая информация опубликована на официальном портале Верховной Рады Украины.



Отмечается, что этот закон дополняет Криминальный кодекс Украины положением о привлечении к ответственности за перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или же с сокрытием от таможенного контроля частей огнестрельного нарезного оружия. С сегодняшнего дня злоумышленники, которые намереваются незаконно провезти в Украину части огнестрельного нарезного оружия, могут оказаться за решеткой на срок от 3 до 7 лет.



Ранее Сергей Князев, глава Национальной полиции Украины, в интервью журналистам отметил, что принять закон, который разрешает свободное использование гражданами оружия, можно будет после окончания военных действий на Донбассе. «Я бы сейчас не стал рисковать. Нужно сначала закончить войну, общество успокоится, кипяток осядет и тогда будем принимать решение», - сказал он. Высокопоставленный чиновник уверен, что для граждан оружие должно быть строго учтено.