СБУ: Вторжение в Украину должно было пройти с помощью соцсетей

12.06.2017 16:10

В период подготовки к военному вторжению спецслужбы РФ применяли информационно-психологические операции против Украины через соцсети ВКонтакте и Одноклассники. Об этом рассказала замначальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина, передает УНИАН.

"Период подготовки к военному вторжению сопровождался активным применением спецслужбами РФ специальных информационных и информационно-психологических операций против Украины. В частности, путем создания, администрирования, искусственного наращивания посещаемости антиукраинских и пророссийских групп в украинском сегменте российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", - заявила она.

"Известно, что значительная часть этих групп администрировалась с территории РФ, также применялись меры привлечения спецслужбами РФ граждан Украины, которые, в некоторых случаях за денежное вознаграждение, проводимое через сервис "Яндекс.Деньги", осуществляли акции во вред территориальной целостности, суверенитету и безопасности Украина", - добавила Лапутина.

Напомним, ранее сообщалось об обысках в офисах Яндекса.

Источник: http://from-ua.com