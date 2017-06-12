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Що зміниться з появою нових “даішників”

12.06.2017 21:48
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Що зміниться з появою нових “даішників”

Стало відомо, що за порядком на дорогах стежитимуть понад 20 патрулів нової поліції

Про це повідомив глава патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За словами Білошицький, дорожня поліція боротиметься з найбільш “популярними” порушеннями правил дорожнього руху.

Так, глава патрульної поліції розповів, що в майбутньому автомобілі обладнають сучасними камерами вимірювання швидкості (не плутати з автофіксації). Якщо така камера зафіксує порушення, то поліцейські зупинять автомобіль і відразу на місці залучать “лихача” до відповідальності. Пізніше порушників просто будуть розсилати повідомлення про штрафи і т. Д.

“Зараз правоохоронці реагуватимуть на всі порушення безпеки на дорогах, і притягати до відповідальності в межах тих повноважень, які у них є”, – уточнив Білошицький.

Правоохоронці патрулюватимуть певні ділянки доріг, щоб забезпечити максимальну ефективність роботи. Також українці зможуть скористатися деякими послугами прямо на постах.

Нагадаємо, як писала раніше Politeka, для дорожніх патрульних обладнають 8 стаціонарних постів на автомагістралях, де раніше розташовувалася Державтоінспекція.

По материалам Vesti



Теги: Украина, Донбасс, полиция, ГАИ, патруль
 
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