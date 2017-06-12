Що зміниться з появою нових “даішників”

12.06.2017 21:48

Стало відомо, що за порядком на дорогах стежитимуть понад 20 патрулів нової поліції

Про це повідомив глава патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За словами Білошицький, дорожня поліція боротиметься з найбільш “популярними” порушеннями правил дорожнього руху.

Так, глава патрульної поліції розповів, що в майбутньому автомобілі обладнають сучасними камерами вимірювання швидкості (не плутати з автофіксації). Якщо така камера зафіксує порушення, то поліцейські зупинять автомобіль і відразу на місці залучать “лихача” до відповідальності. Пізніше порушників просто будуть розсилати повідомлення про штрафи і т. Д.

“Зараз правоохоронці реагуватимуть на всі порушення безпеки на дорогах, і притягати до відповідальності в межах тих повноважень, які у них є”, – уточнив Білошицький.

Правоохоронці патрулюватимуть певні ділянки доріг, щоб забезпечити максимальну ефективність роботи. Також українці зможуть скористатися деякими послугами прямо на постах.

Нагадаємо, як писала раніше Politeka, для дорожніх патрульних обладнають 8 стаціонарних постів на автомагістралях, де раніше розташовувалася Державтоінспекція.

По материалам Vesti