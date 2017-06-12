СКОЛЬКО ДЕНЕГ БРАТЬ С СОБОЙ В ЕВРОПУ?

12.06.2017 08:23

11 июня начинает действовать безвизовый режим пересечения границы между Украиной и Европейским Союзом. В этот день украинцы, которые имеют биометрический загранпаспорт, могут путешествовать по странам ЕС без виз.

Однако, как мы уже писали, требования к путешествиям, все-таки остались. В том числе и финансовые. Гражданину Украины, который планирует пересечь границу в страны ЕС, нужно быть готовым к тому, что вас могут попросить подтвердить свою способность оплатить пребывание там и иметь «доказательства», что деньги на обратный билет (если его еще нет) останутся.



Итак, сколько нужно средств украинцу, чтобы иметь право пересечь границу с Евросоюзом? В разных странах эти суммы существенно отличаются. Кроме того, некоторые страны имеют разные требования к путешествующим: в зависимости от возраста (для студентов – проще), наличия или отсутствия родственников в стране пребывания, в зависимости от цели поездки и наличия документов об оплаченном проживании (или о поддержке принимающей стороны ), учитывается и то, едете ли вы с группой туристов, или путешествуете самостоятельно.

Если принять во внимание только основные требования (не прибегая к деталям вычисления суммы для различных категорий туристов в каждой из стран), получается, что самой дорогой для украинцев пока что является Италия: для получения права пересечения границы вас могут попросить доказать, что вы достаточно финансово обеспеченный человек – более 260 евро в день на одного человека, а это – больше, чем 7900 гривен! Для Франции немного дешевле – 3540 гривен или 120 евро в день. Третья в списке – Хорватия с 2950 гривен в день, четвертая – Бельгия 95 евро или 2800 гривен в день, пятые – Швейцария и Лихтенштейн с 91 евро или 2700 гривен на каждый день пребывания.



«Самые дешевые» в этом списке – Польша, Латвия и Венгрия (700, 400 и около 100 гривен в день соответственно). Чуть дороже – Финляндия (885 гривен в день), Нидерланды и Исландия (обе страны – чуть больше 1000 гривен в день).



Отправляясь в путешествие, взвесьте свои финансовые возможности, чтобы не разочароваться на границе и не забывайте: безвизовый режим дает право краткосрочных поездок в страны ЕС и другие относящиеся к Шенгенской зоне (до 90 дней в течение 180, не касается Великобритании и Ирландии) при наличии биометрического паспорта. Безвизовый режим не позволяет постоянного проживания, обучения или трудоустройства и не отменяет проверок на границе. Вас могут попросить подтвердить цель поездки и «гарантию» возвращения назад – бронирование в отеле, обратный билет, проверить финансовую состоятельность.



Нарушение правил срока пребывания на территории Евросоюза грозит немаленьким штрафом с выдворением из страны или с запретом на въезд в ЕС на определенный период. Массовые нарушения могут иметь нехорошие последствия для Украины – углубленную проверку всех ее граждан на границе с ЕС или даже приостановление безвизового режима. Поэтому пробовать нарушать правила не стоит.



Текст: Анна Семенюк, Ужгородский пресс-клуб



Инфографика: Ярина Денисюк, Ужгородский пресс-клуб



Материал подготовлен в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» Программа Европейского Союза «Поддержка гражданского общества в Украине».

Источник: http://zi.dn.ua