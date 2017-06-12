- Пенсионная реформа: узнайте, что изменилось для вас19:45
- Рельсовий автобус Ковель-Холм вперше здійснив поїздку до Європи19:30
- Украинцев терзает новый вирус гриппа: как не заболеть19:15
- Як у ветеранів АТО вкрали десятки мільйонів: озвучена схема19:00
- Петров пост: важны мандрыки и исповедь18:20
- В Мариуполе у должников отбирают автомобили 17:55
- Перший день безвіза: скільки насправді виїхало українців17:40
- Садовий хоче оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації17:22
- В Киеве водитель маршрутки ножом ранил учасника АТО16:55
- В Минсоцполитики рассказали, какая зарплата ждет украинцев к концу года16:40
Стало відомо, яку суму українці тримають в депозитах
У травні вклади населення в банках зменшилися на 0,6% – тепер населення тримає в депозитах 429,3 млрд гривень, – НБУ
Кошти, розміщені фізичними особами на рахунках в банках в гривнях та іноземній валюті, зменшилися на 2,6 млрд гривень, або на 0,6% з 431,8 млрд гривень на 1 травня до 429,3 млрд гривень на 1 червня, – такі травневі дані НБУ.
Вклади населення в банках з початку року зменшилися на 0,1% з 429,6 млрд гривень. У тому числі гривневі вклади населення в банках у травні зменшилися на 0,3% з 210,3 млрд гривень на 1 травня до 209,6 млрд гривень на 1 червня. Валютні депозити населення в звітному місяці в гривневому еквіваленті зменшилися з 221,5 млрд гривень до 219,7 млрд гривень.
Депозити юридичних осіб (гривневі і валютні) в травні зменшилися на 848 млн гривень з 358,6 млрд гривень на 1 травня до 357,8 млрд гривень на 1 червня.
Як раніше писала Politeka, правління НБУ прийняв рішення про зниження облікової ставки до 12,5% річних з 26 травня 2017 року. Пом’якшення монетарної політики направлено на підтримку економічного зростання і відновлення кредитування.
Джерело Politeka
Теги: Украина, Донбасс, гривня, деньги, депозиты
- Украинцам рассказали, как научиться «оберегать» свои деньги
- Экономическая правда Евромайдана: сколько он стоит и как на нём наживаются
- Украинцы скоро получат купюру в 1000 гривен
- Судьбу конституционной реформы будет решать донецкий судья
- Выборы-2012 станут самыми дорогими за всю историю Украины
- Янукович и Медведев встретились в Донецке "с глазу на глаз" (ФОТО)
- Як у ветеранів АТО вкрали десятки мільйонів: озвучена схема19:00
- В Мариуполе у должников отбирают автомобили 17:55
- Пустят ли в Европу жителей Крыма, ДНР и ЛНР13:05
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»12:55
- Водоснабжение пяти районов Донецкой области осуществляется почасово из резерва и путем подвоза – ГСЧС12:17
- Война на Донбассе: раскрыта новая тактика боевиков11:15
- В Мариуполе на детей спустили бойцовских собак 11:05
- Как зарабатывают в оккупированном Луганске: раскрыты схемы10:40
- Российские танки опять обстреляли жилсектор Авдеевки, разрушены три дома. ВИДЕО. 10:30
- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- Пенсионная реформа: узнайте, что изменилось для вас19:45
- Рельсовий автобус Ковель-Холм вперше здійснив поїздку до Європи19:30
- Украинцев терзает новый вирус гриппа: как не заболеть19:15
- Як у ветеранів АТО вкрали десятки мільйонів: озвучена схема19:00
- Затримання Навального: як покарають опозиціонера18:45
- Дієвий спосіб охолодження у спеку18:30
- Петров пост: важны мандрыки и исповедь18:20
- Науковці назвали рослину, що лікує усі хвороби18:15
- В Мариуполе у должников отбирают автомобили 17:55
- Перший день безвіза: скільки насправді виїхало українців17:40
- Дієвий спосіб охолодження у спеку18:30
- Науковці назвали рослину, що лікує усі хвороби18:15
- Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков09:53
- Фініки захищають від найстрашнішої хвороби09:43
- Золотая формула: сколько нужно есть, спать и загорать, чтобы сохранить здоровье09:35
- Почему стоит развивать воображение и как это сделать?08:38
- Выбросьте из своего лексикона эти слова и понаблюдайте, как меняется ваша жизнь!08:12
- Знаки Зодиака, у которых тяжелая судьба07:47
- Вредны ли суши для здоровья? Ответ найден, и он вам не понравится…06:51
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить
- "ДНР" накрывает экологическая катастрофа