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Стало відомо, коли українці помиряться з росіянами
Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в одному з інтерв'ю висловився щодо можливого примирення народів ворогуючих держав. Така перспектива можлива, проте вимагає чимало часу.
Про це повідомляє сайт УНН.
За словами чиновника, воєнні дії та активна участь засобів масової інформації сильно закарбувались у свідомість населення.
"Деякі керівники Російської Федерації заявляють, що прийде час і народи помиряся. Так просто не буде. Пройде не одне покоління, коли українці та росіяни змінять відношення один до одного", - сказав Огризко.
Очевидно, що люди, які живуть зараз не зможуть в одну мить вимкнути своє ставлення до сусіднього народу, навіть, за умови зміни пластинки пропаганди.
У такій же атмосфері ростимуть їх діти, а можливо і внуки.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, мир
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