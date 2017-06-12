Угроза наступления России: эксперт о том, чего опасаться Украине

12.06.2017 20:58

Украине стоит ожидать удара России не только со стороны оккупированных районов Донбасса, но и обратить внимание не сосредоточение российских войск в западном направлении.

Об этом в интервью ресурсу Народна правда рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Наше декларирование курса в НАТО априори заставляет российскую сторону разворачивать на западном направлении соответствующие силы и средства", - говорит Машовец, добавляя, что обращать внимание нужно на ударный компонент группировки, который может говорить об агрессивных планах РФ.

"Надо смотреть на состав дивизий и бригад, в том числе и на воздушную составляющую: 4-ую Армию ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. И вообще смотреть на состав российского Южного и Западного военных округов", - считает военный эксперт. При этом указывает, что противник сконцентрировал значительные силы и средства севернее зоны АТО - Харьковской и Сумской областей.

Машовец отметил, если бы войска находились в полевых условиях, это говорило бы о планах на скорое наступление. Однако россияне наоборот, заняты строительством стационарных частей. При этом отмечает, что такие действия могут оказаться дезинформацией и призвал не расслабляться.

Источник: http://from-ua.com