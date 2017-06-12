Последние новости раздела
- Украинская звезда сделала заявление о своей секс-ориентации (ВИДЕО)08:53
- СКОЛЬКО ДЕНЕГ БРАТЬ С СОБОЙ В ЕВРОПУ?08:23
- В Кабміні анонсували запуск потягу Київ-Краків07:55
- Стало відомо, коли українці помиряться з росіянами07:30
- Київ назвав, що за міф розвінчав безвіз07:15
- "Мы должны учесть все факторы и принять грамотное решение", - в МИД Украины заявили о готовности поддержать идею визового режима с Россией 21:30
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Крымский журналист показал цены на продукты в симферопольском супермаркете20:30
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США18:30
- У Путина отыскали ответ для Порошенко по поводу немытой России18:10
Украинская звезда сделала заявление о своей секс-ориентации (ВИДЕО)
12.06.2017 08:53
Певица прокомментировала слухи о своей якобы нетрадиционной сексуальной ориентации
Украинская певица Мария Яремчук в интервью для программы Кати Осадчей "Світське життя" опровергла сплетни о том, что ей нравятся девушки.
На вопрос ведущей, являются ли правдой слухи о том, что артистка предпочитает людей своего пола, Мария опешила и стала "отнекиваться".
"Мне интересно, в каких еще смертных грехах я не была обвинена. Бедная моя мама, слава Богу, что она знает правду, что нет ничего такого, и свадьба будет обязательно. С парнем. Я люблю парней, это точно", – заявила Яремчук.
Отметим, что в СМИ ходят слухи о том, что у Марии Яремчук роман с ее концертным директором-девушкой.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, сексуальная ориентация, Мария Яремчук, певица
Читайте также:
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Накажут за всё: Генпрокуратура припомнила Януковичу год его избрания
- "Украину ждет военный переворот", - спикер "Правого сектора"
- В Украине отсутствует легитимная Конституция
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон18:50
- Боевики обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода из гранатометов15:52
- В Луганской области выделят более 220 млн гривен на развитие агропромышленного комплекса15:38
- В Рубежном отмечают безвиз автопробегом15:10
- Украинская звезда сделала заявление о своей секс-ориентации (ВИДЕО)08:53
- В России указали на предпосылки для дворцового переворота в Кремле08:48
- Почему стоит развивать воображение и как это сделать?08:38
- СКОЛЬКО ДЕНЕГ БРАТЬ С СОБОЙ В ЕВРОПУ?08:23
- Выбросьте из своего лексикона эти слова и понаблюдайте, как меняется ваша жизнь!08:12
- В Кабміні анонсували запуск потягу Київ-Краків07:55
- Знаки Зодиака, у которых тяжелая судьба07:47
- Стало відомо, коли українці помиряться з росіянами07:30
- Київ назвав, що за міф розвінчав безвіз07:15
- Выборы во Франции: стали известны первые результаты07:03
- Почему стоит развивать воображение и как это сделать?08:38
- Выбросьте из своего лексикона эти слова и понаблюдайте, как меняется ваша жизнь!08:12
- Знаки Зодиака, у которых тяжелая судьба07:47
- Вредны ли суши для здоровья? Ответ найден, и он вам не понравится…06:51
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше