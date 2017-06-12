Украинская звезда сделала заявление о своей секс-ориентации (ВИДЕО)

12.06.2017 08:53

Певица прокомментировала слухи о своей якобы нетрадиционной сексуальной ориентации

Украинская певица Мария Яремчук в интервью для программы Кати Осадчей "Світське життя" опровергла сплетни о том, что ей нравятся девушки.

На вопрос ведущей, являются ли правдой слухи о том, что артистка предпочитает людей своего пола, Мария опешила и стала "отнекиваться".

"Мне интересно, в каких еще смертных грехах я не была обвинена. Бедная моя мама, слава Богу, что она знает правду, что нет ничего такого, и свадьба будет обязательно. С парнем. Я люблю парней, это точно", – заявила Яремчук.

Отметим, что в СМИ ходят слухи о том, что у Марии Яремчук роман с ее концертным директором-девушкой.

Источник: http://www.segodnya.ua



