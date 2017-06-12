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Украинский паспорт вошел в тридцатку самых влиятельных в мире
Украинский паспорт получил самый высокий результат из всех постсоветских стран, кроме стран Балтии, заняв 30 место в рейтинге паспортов мира.
Теперь у украинцев на счету 119 безвизовых стран. Индивидуальный рейтинг украинского паспорта − 68, глобальный − 30, передает Корреспондент.
Первую строчку в рейтинге паспортов занимают Германия и Сингапур. Жители этих стран имеют право на безвизовый въезд в 159 стран.
Далее разместились Швеция и Южная Корея с безвизовым режимом с 158 странами.
Третье место занимают Дания, Италия, Финляндия, Франция, Испания, Норвегия, Великобритания, Япония, США с показателем въезда без виз в 157 стран.
Украина в рейтинге находится рядом с островным государством Сент-Лусия − 29 место (120 стран) и Макао − 31 место (специальный административный район Китайской Народной Республики, 118 стран).
Граждане России имеют возможность путешествовать без виз в 106 стран мира и паспорт РФ занимает 41 место.
Напомним, безвизовый режим Украины с Евросоюзом вступил в силу 11 июня.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, мир, паспорт, биометрический паспорт
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