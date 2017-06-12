В Днепре поезд налетел на трамвай с пассажирами: есть погибшие и раненые. ВИДЕО

12.06.2017 12:30

12 июня на одном из железнодорожных переездов в Днепре на улице Академика Белелюбского (бывшая улица Краснозаводская) поезд столкнулся с трамваем №19, в котором находились люди. Об этом Информатор сообщает с места события, передает Голос.

Авария произошла приблизительно в 8:00, на железнодорожном переезде. Со слов очевидцев, железно-дорожный состав двигался задним ходом в сторону речпорта, в этот момент трамвай стоял на остановке, высаживал пассажиров, после чего начал движение, из-за чего произошло столкновение.

По предварительной информации, трамвай начал движение на запрещающий сигнал светофора и не увидел двигающийся в его сторону состав.

«Странно очень, почему водитель не заметила состав и поехала на красный свет. У нее стаж 37 лет, она примерный сотрудник. За ней даже закреплен определенный трамвай», — рассказал один из руководителей КП «Днепровский электротранспорт».

Со слов руководителей железной дороги, которые приехали на место аварии, погибший мужчина должен был находиться в локомотиве. Причины, по которым он находился в неположенном месте, выясняются.

На месте происшествия работали патрульная полиция, следственно-оперативная группа и аварийная служба.

Во время происшествия в вагонах трамвая, который двигался по маршруту №19 (площадь Старомостовая — ж/м Левобережный — 3), находились приблизительно 30 пассажиров.

Вследствие аварии погиб сотрудник железной дороги, который находился в момент столкновения на подножке вагона. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель трамвая получила рассечение головы, ее доставили в городскую больницу №16. Пассажиры отделались легким испугом.

Источник: http://from-ua.com