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В ЕС рассказали, когда вступит в силу соглашение об ассоциации с Украиной

12.06.2017 15:55
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В ЕС рассказали, когда вступит в силу соглашение об ассоциации с Украиной

Реализация соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в полном объеме начнется с сентября 2017 года. Об этом сообщил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает "Укринформ".

"Процесс ратификации практически завершен, завершен всеми 28 странами, которые являются членами ЕС. 1 сентября, через несколько недель, соглашение об ассоциации практически выйдет на стадию своей реализации", - сказал он.

"Мы надеемся, что реализация положений данного соглашения также будет способствовать как экономическим новым связям, деловым связям, так и связям во всех других сферах", - добавил Мингарелли.

30 мая 2017 года Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, завершив долгий процесс ратификации документа странами Евросоюза.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, ассоциация, соглашение
 
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