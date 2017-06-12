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В Киеве на улице расстреляли женщину

12.06.2017 22:00
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В Киеве на улице расстреляли женщину

ЧП произошло на ул. Малинской в Святошинском районе Киева 11 июня.

Местный житель обнаружил на обочине женщину с огнестрельными ранениями.

Об этом "Обозревателю" стало известно из собственных источников.

Мужчина сразу же вызвал "скорую помощь".

Неизвестный произвел три выстрела: в плечо, бедро и спину (между лопатками). Последнее ранение, судя по всему, и оказалось смертельным. Женщина умерла в машине "скорой".

На месте преступления обнаружены гильзы и металлическая пулька.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Киев, женщина, убийство
 
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