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В Киеве на улице расстреляли женщину
12.06.2017 22:00
ЧП произошло на ул. Малинской в Святошинском районе Киева 11 июня.
Местный житель обнаружил на обочине женщину с огнестрельными ранениями.
Об этом "Обозревателю" стало известно из собственных источников.
Мужчина сразу же вызвал "скорую помощь".
Неизвестный произвел три выстрела: в плечо, бедро и спину (между лопатками). Последнее ранение, судя по всему, и оказалось смертельным. Женщина умерла в машине "скорой".
На месте преступления обнаружены гильзы и металлическая пулька.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, женщина, убийство
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