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В Киеве водитель маршрутки ножом ранил учасника АТО
По информации пользователя Facebook Марии Саврун ,водитель маршрутки в Киеве нанес ранения участнику АТО на замечание из-за отказа пенсионеру во льготном проезде, сообщает replyua.net.
Со слов Саврун, этот случай произошел в маршрутном такси № 410, в котором она ехала вместе с другом, участником АТО. «Прямо у нас на глазах мужчине пенсионного возраста водитель в хамской форме отказал в его праве на льготный проезд, мотивируя это тем, что, так как мы идем в Европу, то и вести себя нужно соответствующим образом и не просить о льготах. Между тем, в маршрутном такси висит распечатка перечня льготных категорий для маршрутных такси – пенсионеры по возрасту (Постановление КМУ от 23.09.2009 № 983), и мы водителю указали на нормы законодательства», - написала она.
Со слов Саврун, водитель в ответ на замечание начал ругаться и даже сказал АТОшнику объяснить на конечной остановке, «что он не понял».
«В конце концов, уже на конечной остановке моему другу, участнику антитеррористической операции, все объяснили с помощью ножа. Вызвали правоохранителей, врачи скорой забрали друга, он сейчас в операционной», - подчеркнула она.
Теги: Донбасс, Киев, водитель, маршрутка, АТО
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