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В Минсоцполитики рассказали, какая зарплата ждет украинцев к концу года

12.06.2017 16:40
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В Минсоцполитики рассказали, какая зарплата ждет украинцев к концу года

В Украине до начала 2018 года ожидается увеличение средней зарплаты на 38% до 7,1 тыс. грн, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Также реформа оплаты труда предусматривает пересмотр установления заработной платы с целью постепенного повышения реальной заработной платы и ликвидации задолженности по заработной плате", — заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает "Вести".

По словам главы ведомства, реформа оплаты труда происходит вместе с модернизацией системы инспекции труда.

Напомним, по данным Госстата, в Украине средняя заработная плата в апреле текущего года составила 6 тыс. 659 гривен. Это на 1,4% меньше, чем в марте этого же года.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: политика, Украина, Донбасс, зарплата
 
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