В начале недели в Украине будет прохладно и дождливо

12.06.2017 11:40

На протяжении нескольких ближайших дней в Украине синоптики ожидают теплую и солнечную погоду, и лишь завтра 13 июня, на левобережье страны пройдут кратковременные дожди в сопровождении гроз. Об этом сообщает replyua.net.

Согласно информации Укргидрометцентра, в стране сегодня будет переменная облачность. На западе Украины воздух прогреется от +25 до +28. В северных регионах страны столбик термометра будет колебаться в пределах от +24 до +27, в восточной части Украины будет немного прохладнее - от +23 до +25. В южной части страны - от +25 до +29. Сегодняшний день в Украине дождей не предвещает, воздух прогреется днем до +28.



Уже завтра восток, юг, часть северных и центральных областей Украины окажется под влиянием дождей. Местами их будут сопровождать грозы. При этом воздух все еще будет подниматься до +28 градусов. Лишь в западных областях и на севере столбик термометра не покажет выше +25. Небольшие осадки в виде дождя ожидаются во вторник и в Киеве.



В среду, 14 июня, только в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях пройдут дожди. В других регионах Украины погода будет солнечной с переменной облачностью. В то же время, похолодает до +18 - +22 градусов тепла.