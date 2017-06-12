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В начале недели в Украине будет прохладно и дождливо
На протяжении нескольких ближайших дней в Украине синоптики ожидают теплую и солнечную погоду, и лишь завтра 13 июня, на левобережье страны пройдут кратковременные дожди в сопровождении гроз. Об этом сообщает replyua.net.
Согласно информации Укргидрометцентра, в стране сегодня будет переменная облачность. На западе Украины воздух прогреется от +25 до +28. В северных регионах страны столбик термометра будет колебаться в пределах от +24 до +27, в восточной части Украины будет немного прохладнее - от +23 до +25. В южной части страны - от +25 до +29. Сегодняшний день в Украине дождей не предвещает, воздух прогреется днем до +28.
Уже завтра восток, юг, часть северных и центральных областей Украины окажется под влиянием дождей. Местами их будут сопровождать грозы. При этом воздух все еще будет подниматься до +28 градусов. Лишь в западных областях и на севере столбик термометра не покажет выше +25. Небольшие осадки в виде дождя ожидаются во вторник и в Киеве.
В среду, 14 июня, только в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях пройдут дожди. В других регионах Украины погода будет солнечной с переменной облачностью. В то же время, похолодает до +18 - +22 градусов тепла.
Теги: Украина, Донбасс, погода, похолодание, дождь
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