Вести из обменников: прогноз по доллару и евро на неделю

12.06.2017 21:16

В период с 12 по 18 июня доллар в Украине продолжит дешеветь, и его стоимость составит 25,9-26 грн/$ и ниже.

Об этом заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, передает РБК-Украина.

Он отметил, что вопреки пессимистичным прогнозам о негативном влиянии на валютный рынок безвизового режима Украины и Европейского Союза, гривня, наоборот, еще больше выросла к доллару — за неделю она прибавила 0,6-1%.

Аналогичная ситуация сложилась и с опасениями по поводу обвала украинской валюты из-за продолжения политики валютной либерализации Национального банка, которые также не оправдались.

"На текущей неделе мы ожидаем продолжения снижения доллара. Официальный курс доллара и его стоимость на межбанке могут опуститься до 25,9-26 грн, а наличный доллар в банках будет котироваться около 25,6-26 гривен", — подытожил Иосуб.

Источник: http://from-ua.com