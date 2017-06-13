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Эксперт: Украинцам нужно понять, что бюджет - это не только корыто для чиновников
В стране произошла подмена понятий: минимальные деньги "в белую", а то и вовсе отсутствие официальных трудовых отношений, рассматривается как благо, а не как нарушение трудовых прав. Украинские зарплаты по-прежнему находятся в тени, и эту ситуацию оказались не в силах изменить ни снижение ЕСВ, ни повышение минималки, ни ограничение наличных расчетов. Не так уж редко приходится слышать мнение: рядовые сотрудники виноваты в "серых" и "черных" зарплатах в последнюю очередь, ведь работодатели фактически не оставляют им выбора. Однако юрист Андрей Вигиринский категорически с этим не согласен.
- Виноваты и работодатели, и сотрудники, - говорит юрист. – Причина "конвертов" банальна: так проще. А больше всего виновата система, которая позволила этому процессу разрастись до катастрофического размера – фактически общего правила для большинства трудовых отношений в Украине. Система сделала выплату "черных" зарплат выгоднее и дешевле для предприятия, чем уплату налогов!
В то же время, продолжает юрист, украинцам, которые сейчас жалуются на высокие цены, субсидии, отсутствие медицины, нищенские пенсии, разбитые дороги, стоит понимать: отчасти это и их вина. Ведь ситуативные наличные деньги они воспринимают как более важный аргумент своего личного благосостояния, нежели то, что с их налогов должны финансироваться все перечисленные выше расходы.
По мнению эксперта, если бы украинцы не соглашались на "конверты", массово думали о будущей пенсии, то у работодателя не было бы выбора. Если бы украинцы жаловались на произвол работодателей, то их бы привлекали к ответственности, и ситуация бы постепенно выравнивалась. А у нас произошла подмена понятий, когда официальный минимум, а то вовсе отсутствие официальных трудовых отношений, рассматривается как благо, а не как нарушение трудовых прав. А в таких условиях, когда всех все устраивает, нельзя говорить о вине только одной стороны, - виноваты обе.
- Украинцам уже пора понять, что бюджет - это не только корыто для чиновников, но и вся наша инфраструктура, наша старость, старость наших родителей, субсидии бедным и т.д., - подытожил Вигиринский. – А, значит, уплата налогов – это наша обязанность, а не демонстрация слабости или глупости. Правда, для этого нужно время, нужно, чтобы люди поверили власти и увидели, что она работает на благо страны. А пока "каждый сам за себя", единой и успешной страны мы не построим.
Источник kp.ua/economics
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, бюджет, налоги, чиновники, пенсии
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