- Этот фрукт поможет стабилизировать уровень сахара в крови и способствуюет потере веса09:00
- Правительство хочет отменить минимальные цены на сигареты08:45
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня 08:30
- В "Укрзализныце" назвали стоимость проезда в Болгарию08:15
- В Минсоцполитики уточнили число переселенцев08:00
- "Мало авиарейсов", - "власти" Крыма лихорадочно ищут причины, чтобы оправдаться за провал туристического сезона07:45
- СБУ перекрыла канал контрабанды элитной марихуаны из Запорожской обл. в Россию. ВИДЕО07:27
- Кияни вийшли на протест: озвучені вимоги 22:30
- В Киеве на улице расстреляли женщину22:00
- Що зміниться з появою нових “даішників”21:48
Этот фрукт поможет стабилизировать уровень сахара в крови и способствуюет потере веса
Полезные свойства сливы и чернослива. Ученые выяснили, что сливы содержат большое количество антиоксидантов. Всего в одной сливе их столько же, сколько в горсти голубики, которую до недавнего времени считали самым сильным антиоксидантом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.
Слива – один из самых сочных и сладких фруктов. Сезон начинается с появления в мае японских сортов сливы и завершается в октябре европейскими сортами.
Сливы относятся к роду растений Prunus и являются родственниками персика, нектарина и миндаля. Все они считаются «плодами» - фруктами, у которых есть твёрдая косточка из каменистой ткани, окружающая единственное семя.
Чернослив - это высушенные сливы европейских сортов. Сладкий, с глубоким вкусом и липкой жевательной текстурой, чернослив – очень питательный и полезный сухофрукт. Как и другие сухофрукты, он доступен круглый год.
В 66 г свежей сливы содержится:
30 калорий
Витамин С - 8%
Витамин K - 5%
Медь - 4%
Клетчатка - 4%
Калий - 3%
ГИ: низкий
Польза для здоровья
Фенолы, содержащиеся в сливе и черносливе, обеспечивают эффективную антиоксидантную защиту
Растение, известное под названием Prunus domestica, и в свежем и в высушенном виде, не раз становилось предметом различных исследований из-за высокого содержания в нем уникальных фитонутриентов, называемых неохлорогенной и хлорогеновой кислотой. Эти вещества, обнаруженные в сливе и черносливе, классифицируются как фенолы, которые известны своими антиоксидантными свойствами. Фенолы, предотвращающие повреждения, особенно эффективны для нейтрализации особо опасного кислородного радикала, называемого супероксид-анионным радикалом.
Кроме того, они помогают предотвратить повреждение жиров кислородом. Поскольку наши клеточные мембраны, клетки головного мозга и молекулы, такие как холестерин, в основном состоят из жиров, нашему организму необходимо предотвращение повреждения свободных радикалов жирами.
Сливы и чернослив улучшают поглощение железа организмом и предоставляют дополнительную антиоксидантную защиту благодаря витамину C
Способность слив и чернослива улучшать поглощение железа в организме была подтверждена различными исследованиями. Такая способность фрукта может быть связана с содержащимся в нем витамином C. Слива является отличным источником этого витамина.
Витамин С необходим организму для создания здоровой ткани, а также для укрепление иммунной системы. Именно витамин С защищает наш организм от вирусов в период холода и сезона гриппа, а также он может быть полезен для людей, страдающих рецидивирующими инфекциями уха.
Витамин С также помогает защитить холестерин от окисления свободными радикалами. Поскольку окисленный холестерин накапливается в артериях и вызывает повреждение сосудов, витамин C полезен для людей, страдающих атеросклерозом или диабетической болезнью сердца.
Кроме того, он помогает нейтрализовать свободные радикалы, которые могут способствовать развитию или прогрессированию таких состояний, как астма, рак толстой кишки, остеоартрит и ревматоидный артрит. Исследования показали, что потребление овощей и фруктов с высоким содержанием витамина С связано с уменьшением риска смерти от всех причин, включая сердечные заболевания, инсульт и рак.
Чернослив и сливы нормализуют уровень сахара в крови и способствуют потере веса
Растворимое волокно чернослива помогает нормализовать уровень сахара в крови, замедляя скорость, с которой пища выходит из желудка, и задерживая поглощение глюкозы после еды.
Растворимые волокна также повышают чувствительность к инсулину и поэтому могут сыграть полезную роль в профилактике и лечении диабета 2 типа. Кроме того, клетчатка чернослива дает чувство насыщения после еды, что помогает предотвратить переедание и увеличение веса.
Клетчатка, содержащаяся в черносливе, снижает уровень холестерина и защищает кишечник
Чернослив хорошо известен своей способностью предотвращать запоры, снижая риск рака толстой кишки и геморроя. Клетчатка, которой богат чернослив, способствует появлению полезных бактерий в толстой кишке. Когда эти бактерии перерабатывают клетчатку, они производят короткоцепочечную жирную кислоту, называемую масляной кислотой, которая служит основным топливом для клеток толстой кишки и помогает поддерживать здоровье ободочной кишки. Кроме того, бактерии создают две другие короткоцепочечные жирные кислоты, пропионовую и уксусную кислоту, которые используются в качестве топлива клетками печени и мышц.
Исследованиях показали, что пропионовая кислота ингибирует HMG-CoA-редуктазу, фермент, участвующий в производстве печенью холестерина. Снижая активность этого фермента, пропионовая кислота помогает снизить уровень холестерина в крови.
Кроме того, растворимые волокна чернослива помогают снизить уровень холестерина путем соединения с желчными кислотами и удаления их из организма через фекалии. Желчные кислоты - это соединения, используемые для переваривания жиров, которые производятся печенью из холестерина. Когда они выделяются вместе с волокном чернослива, печень начинает производить новые желчные кислоты и потреблять больше холестерина, тем самым снижая его общее количество.
Наконец, нерастворимая клетчатка питает дружественные бактерии в пищеварительном тракте, что помогает поддерживать их популяции. В дополнение к созданию полезных короткоцепочечных жирных кислот, описанных выше, полезные бактерии играют важную защитную роль, вытесняя патогенные (болезнетворные) бактерии и препятствуя их выживанию в кишечном тракте.
Теги: Донбасс, диабет, вес, фрукты, антиоксиданты, витамин С, слива
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня 08:30
- Як у ветеранів АТО вкрали десятки мільйонів: озвучена схема19:00
- В Мариуполе у должников отбирают автомобили 17:55
- Пустят ли в Европу жителей Крыма, ДНР и ЛНР13:05
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»12:55
- Водоснабжение пяти районов Донецкой области осуществляется почасово из резерва и путем подвоза – ГСЧС12:17
- Война на Донбассе: раскрыта новая тактика боевиков11:15
- В Мариуполе на детей спустили бойцовских собак 11:05
- Как зарабатывают в оккупированном Луганске: раскрыты схемы10:40
- Российские танки опять обстреляли жилсектор Авдеевки, разрушены три дома. ВИДЕО. 10:30
- Солист любимой группы Путина экстренно госпитализирован09:05
- Этот фрукт поможет стабилизировать уровень сахара в крови и способствуюет потере веса09:00
- Как правильно питаться в дороге во время путешествий08:53
- Правительство хочет отменить минимальные цены на сигареты08:45
- Элина Свитолина вошла в пятерку лучших теннисисток мира08:37
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня 08:30
- NASA "отменило" глобальное потепление08:22
- В "Укрзализныце" назвали стоимость проезда в Болгарию08:15
- В Минсоцполитики уточнили число переселенцев08:00
- "Мало авиарейсов", - "власти" Крыма лихорадочно ищут причины, чтобы оправдаться за провал туристического сезона07:45
- Как правильно питаться в дороге во время путешествий08:53
- Дієвий спосіб охолодження у спеку18:30
- Науковці назвали рослину, що лікує усі хвороби18:15
- Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков09:53
- Фініки захищають від найстрашнішої хвороби09:43
- Золотая формула: сколько нужно есть, спать и загорать, чтобы сохранить здоровье09:35
- Почему стоит развивать воображение и как это сделать?08:38
- Выбросьте из своего лексикона эти слова и понаблюдайте, как меняется ваша жизнь!08:12
- Знаки Зодиака, у которых тяжелая судьба07:47
- Вредны ли суши для здоровья? Ответ найден, и он вам не понравится…06:51
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- "ДНР" накрывает экологическая катастрофа
- В “ЛНР” закрываются все предприятия, но есть бизнес, который набирает обороты
- У Путина отыскали ответ для Порошенко по поводу немытой России
- В Дружковке скоро можно будет жить на островах
- Лучше б дома сидели: россиян возмутило "гостеприимство" в Крыму