Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег

13.06.2017 19:07

Страсти по медицинской реформе продолжают кипеть не только под куполом Верховной Рады и в социальных сетях. Напомним, на минувшей неделе парламент с третьей попытки принял в первом чтении законопроект, касающийся нового принципа финансирования здравоохранения. При этом народные депутаты не смогли принять весь пакет правительственных финансовых законопроектов. Им не хватило голосов, чтобы одобрить изменения в Бюджетном кодексе, которые дали бы старт медреформе.

После голосования в парламенте общественные организации, работающие в сфере здравоохранения, потребовали от президента отозвать Ольгу Богомолец с должности председателя парламентского комитета. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» заявил Благотворительный фонд «Пациенты Украины».

«В то время, когда медицинская реформа — самая востребованная в обществе, Богомолец как председатель парламентского комитета открыто саботирует ее. Во время голосования законопроектов в парламенте Ольга Вадимовна ложными тезисами ввела в заблуждение депутатов и фактически заблокировала старт медреформы», — считает исполнительный директор БФ «Пациенты Украины» Ольга Стефанишина.

В свою очередь Ольга Богомолец пояснила, что воздержалась от голосования по правительственным законопроектам, поскольку предложенные изменения, по ее мнению, не являются медреформой.

— Изменить существующую систему здравоохранения в нашей стране может только введение медицинского страхования, — заявила Ольга Богомолец в эфире News-One. — Потому что для внедрения реформы денег в стране недостаточно. В данном случае мы наблюдаем попытку легализации введения платных медуслуг, но по непонятным тарифам. Таким образом государство снимает с себя ответственность за оказание медпомощи, кроме экстренной, семейной и палиативной медицины, которой у нас в стране нет. Все остальное люди должны будут оплачивать.

Я хочу сказать, что поддерживаю медицинскую реформу. Оплата за услугу — это правильный путь. И мы поддерживаем введение страховой медицины. Но не поддерживаем то, как это было сделано. Большинство депутатов не понимали, за что они голосуют, потому что никто не читал законопроект. Я же подала к этому документу несколько десятков страниц изменений, которые не были приняты. Поэтому я голосовала за то, чтобы отправить его на доработку и вместе с альтернативным законопроектом создать продукт, который бы не вредил людям. А сейчас финансовые гарантии государства не сработают, потому что нет калькуляции.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк разъяснил, почему он считает предлагаемые изменения все-таки страховой медициной:

— Поскольку деньги собираются в бюджет, то многие говорят, что этот вариант не является страховой медициной. Но британцы, собирая средства в бюджет из общих налогов и тратя их через Национальную службу здоровья, застраховали своих людей не хуже, чем страховая медицина немцев или американцев.

Вывеска «страховая медицина» не гарантирует людям оплату лечения. Лучший пример — Россия, которая ввела страхование еще в 90-е. В системе, которую мы предлагаем, общие налоги платят все (НДС), даже те, кто в теневом секторе. Платят, сколько могут, медуслуги же получают все поровну.

Для тех, кто хочет большего, открывается рынок добровольного медицинского страхования. Рынок быстро развивается, ведь все заведения начинают работать по принципу «деньги за услугу».

Деньги находятся в бюджете на казначейских счетах. Следующий пункт их назначения — счет больницы. Никаких посредников. Национальная служба здоровья, будучи центральным органом власти, является наиболее подконтрольным из всех возможных вариантов.

По мнению Ковтонюка, в финансовых законопроектах нет барьеров для введения классической страховой медицины в будущем. Так в свое время поступали шведы, англичане, испанцы и канадцы, которые смогли через свои бюджетные системы очень качественно организовывать оплату услуг для 100 процентов своих граждан.

Источник Факты.