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На должность гендиректора Национального культурного центра Украины в Москве претендуют пять кандидатов
Открытый конкурс на должность генерального директора Национального культурного центра Украины в г. Москва проходит во вторник в Киеве. Согласно распространенной перед заседанием конкурсной комиссии информации, на должность гендиректора культурного центра претендуют пять кандидатов: солист Национальной оперы Украины им. Т.Г. Шевченко Иван Березовский, юрист Сергей Винник, политолог Алексей Шерстобоев, дипломат Тарас Малышевский, артист Валерий Юрченко.
Собеседования с кандидатами проводит конкурсная комиссия во главе с ректором Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Министерства культуры Украины Василием Чернецом.
Культурный центр Украины в г.Москва создан для укрепления международного авторитета Украины, пропаганды культуры и духовности, ознакомления зарубежной общественности с историей и культурой, внутренней и внешней политикой Украины, поддержки украинских организаций в Российской Федерации.
В центре работают курсы украинского языка, библиотека им.Богдана Ступки, а также магазин украинской литературы и вечерняя школа.
Ежегодно в центре проходит около 60 книжных и документальных выставок.
Источник interfax.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Москва, культура
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