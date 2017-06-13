ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта

13.06.2017 15:00

Украинские пограничники не пропускают граждан с такими паспортами. На территории так называемой ЛНР сепаратисты начали ставить в украинские паспорта отметку "ЛНР", что автоматически означает порчу документа удостоверяющего личность и его непризнание. Это свидетельствует из отчета СММ ОБСЕ.

Как сказано в сообщении, наблюдатели общались с двумя женщинами, которые "рассказали членам патруля Миссии, что им не разрешили выйти из подконтрольных правительству районов из-за наличия отметок "ЛНР" в их украинских паспортах".

Женщины также показали свои паспорта наблюдателям.

В свою очередь украинские пограничники подтвердили, что "им недавно поступил приказ останавливать всех, у кого есть отметки "ЛНР" в украинском паспорте, при выходе из подконтрольных правительству районов".