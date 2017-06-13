Посольство Украины в Астане передало МИД Казахстана ноту по поводу карты без Крыма

13.06.2017 14:22

Посольство Украины в Республике Казахстан потребовало от МИД Казахстана разъяснений по поводу размещения карты Украины без Крыма на фестивале Astana Art Fest. Об этом говорится в сообщении посольства.

"В Астане на бульваре Нуржол, в рамках фестиваля Astana Art Fest карта Украины - с признаками нарушения территориальной целостности. Карта РФ - с признаками нарушения государственного суверенитета Украины. Украинская сторона ожидает от МИД РК разъяснений и действий", - говорится в сообщении.

"Проинформировали Киев, обязательно сейчас на высшем государственном уровне в Киеве этот вопрос рассматривается. Проинформировали казахстанскую сторону и попросили решить эту проблему. Пока что неизвестно, чья это была инициатива", - сказал временный поверенный в делах Украины в Республике Казахстан Владимир Джиджора в эфире одного из телеканалов.

Источник 112.ua