- Посольство Украины в Астане передало МИД Казахстана ноту по поводу карты без Крыма14:22
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- Эксперт: Украинцам нужно понять, что бюджет - это не только корыто для чиновников13:40
- Украинцам с пропиской на Донбассе и в Крыму биометрические паспорта будут выдавать после спецпроверки12:59
- На должность гендиректора Национального культурного центра Украины в Москве претендуют пять кандидатов12:40
- В СНБО призвали перейти от АТО к новому формату защиты от гибридной войны11:20
- Обвинения Украины в не соблюдении минских договоренностей со стороны РФ являются частью гибридной войны – Гройсман09:30
- Этот фрукт поможет стабилизировать уровень сахара в крови и способствуюет потере веса09:00
- Правительство хочет отменить минимальные цены на сигареты08:45
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня 08:30
Посольство Украины в Астане передало МИД Казахстана ноту по поводу карты без Крыма
Посольство Украины в Республике Казахстан потребовало от МИД Казахстана разъяснений по поводу размещения карты Украины без Крыма на фестивале Astana Art Fest. Об этом говорится в сообщении посольства.
"В Астане на бульваре Нуржол, в рамках фестиваля Astana Art Fest карта Украины - с признаками нарушения территориальной целостности. Карта РФ - с признаками нарушения государственного суверенитета Украины. Украинская сторона ожидает от МИД РК разъяснений и действий", - говорится в сообщении.
"Проинформировали Киев, обязательно сейчас на высшем государственном уровне в Киеве этот вопрос рассматривается. Проинформировали казахстанскую сторону и попросили решить эту проблему. Пока что неизвестно, чья это была инициатива", - сказал временный поверенный в делах Украины в Республике Казахстан Владимир Джиджора в эфире одного из телеканалов.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Казахстан, Астана, карта, МИД, посольство
- Заявление Лукашенко вызвало переполох в украинском МИДе (ВИДЕО)
- Украина может отозвать делегацию в ПАСЕ в случае проведения Кремлем выборов в оккупированном Крыму
- МИД РФ опровергает аннексионные признания "потерявшегося" Путина
- МИД пугают действия российских военных, которые минируют территорию Украины (ВИДЕО)
- Санкции против РФ продолжат действовать, – Госдеп США
- Если в 2016 году на Донбассе не будет мира, грядет эскалация конфликта
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- ШАХТЫ НА ДОНБАССЕ ПОДТОПЛЕНЫ ДО КРИТИЧЕСКОГО МАКСИМУМА12:20
- Донецк в огне: новые жертвы и разрушения11:40
- Взрыв на шахте Новодонецкая: есть пострадавшие10:40
- На Донбассе не утихают провокации террористов "Л/ДНР", которые убили одного бойца ВСУ и 5 раз прицельно ударили по мирным кварталам10:19
- Боевики стреляли по жилому сектору в темное время суток, есть потери. ВИДЕО09:59
- Обвинения Украины в не соблюдении минских договоренностей со стороны РФ являются частью гибридной войны – Гройсман09:30
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации09:14
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня 08:30
- Як у ветеранів АТО вкрали десятки мільйонів: озвучена схема19:00
- Посольство Украины в Астане передало МИД Казахстана ноту по поводу карты без Крыма14:22
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- Эксперт: Украинцам нужно понять, что бюджет - это не только корыто для чиновников13:40
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Украинцам с пропиской на Донбассе и в Крыму биометрические паспорта будут выдавать после спецпроверки12:59
- На должность гендиректора Национального культурного центра Украины в Москве претендуют пять кандидатов12:40
- ШАХТЫ НА ДОНБАССЕ ПОДТОПЛЕНЫ ДО КРИТИЧЕСКОГО МАКСИМУМА12:20
- Врачи рассказали о целебных свойствах желатина12:00
- Донецк в огне: новые жертвы и разрушения11:40
- В СНБО призвали перейти от АТО к новому формату защиты от гибридной войны11:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Врачи рассказали о целебных свойствах желатина12:00
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии09:43
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации09:14
- Как правильно питаться в дороге во время путешествий08:53
- Дієвий спосіб охолодження у спеку18:30
- Науковці назвали рослину, що лікує усі хвороби18:15
- Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков09:53
- Фініки захищають від найстрашнішої хвороби09:43
- Золотая формула: сколько нужно есть, спать и загорать, чтобы сохранить здоровье09:35
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- "ДНР" накрывает экологическая катастрофа
- В “ЛНР” закрываются все предприятия, но есть бизнес, который набирает обороты
- У Путина отыскали ответ для Порошенко по поводу немытой России
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации
- В Дружковке скоро можно будет жить на островах